Калуга, 19 февраля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Калуге бывший помощник участкового уполномоченного полиции выплатит миллионный штраф за получение взятки в 35 тыс. рублей. Об этом 19 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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Бывший полицейский приговорён судом к денежному штрафу за получение денег от коммерческой организации, которую страж порядка обещал заблаговременно предупреждать о предстоящих миграционных проверках правоохранителей.

Осужденный лишен специального звания «старшина полиции» и оштрафован на миллион рублей. Ему также запрещено занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти на срок пять лет