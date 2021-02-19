Москва, 19 февраля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Росавиации не подтвердили сообщения о возобновлении чартерных полётов в курортные города Египта. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Туристы на пляже Хургады

«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее глава египетского Управления гражданской авиации Ашраф Новейр заявил агентству Синьхуа, что Россия возобновит авиаперелеты на курорты Египта на Красном море 28 марта. В Египте назвали возобновление авиасообщения с Россией «позитивным» и «обнадеживающим».

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