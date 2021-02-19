Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В ближайшую среду, 24 февраля, в пяти торгово-развлекательных центрах Санкт-Петербурга будут развернуты пункты вакцинации от коронавируса. В скором времени число таких пунктов в ТРЦ может возрасти до 15-ти. Об этом 19 февраля сообщил губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM 8 Молодой человек в маске в торгового центре

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

"Город планирует развернуть 24 февраля пять прививочных пунктов в торгово-развлекательных центрах и рассматривает возможность открытия ещё десяти», — сказал Беглов по итогам заседания федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, прошедшего в режиме видеоконференции.

По состоянию на 19 февраля в Петербурге работают 126 прививочных пунктов, развернутых в городских поликлиниках, федеральных учреждениях частных организациях. Их количество будет увеличено до 146 прививочных пунктов. Кроме того, работают пять выездных прививочных бригад для вакцинации проживающих в социальных учреждениях.

На 19 февраля порядка 40% от общего числа привитых составляют люди старше 60 лет. Всего в городе прошли вакцинацию 187 тысяч жителей. Полностью завершили её 47,7 тысяч человек, отчитались в Смольном.

До конца февраля в Петербурге ждут еще 45,7 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V»). Всего в Петербург поступило 329 942 комплекта вакцины «Спутник V», а также одна тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Читайте также: В Петербурге раскрыли подробности плана по массовой вакцинации населения

Напомним, власти Санкт-Петербурга намерены выполнить план по массовой вакцинации населения к 1 июля 2021 года. В плане значится 1,2 млн человек, при том, что население города — около 5,4 млн человек.