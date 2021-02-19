Москва, 19 февраля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Между Россией и Белоруссией подписано межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ. Об этом 19 февраля сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Документ, который будет действовать до конца 2023 года с возможностью продления, подписали глава Минтранса РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникации Белоруссии Алексей Авраменко.

В конце января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу провести переговоры с Минском по данному вопросу. Проект соглашения предполагал объёмы перевалки в 9,836 млн тонн в 2021—2023 годах.

Несколько дней назад проект соглашения одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко.