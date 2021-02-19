Москва, 19 февраля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Египет как туристическая и прекрасная курортная держава, несомненно, заинтересован в полноценном восстановлении авиасообщений с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

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«После прекращения прямых рейсов со стороны в России, связанной с авиакатастрофой в ноябре 2015 года, многие российские граждане приноровились летать на курорты Красного моря через Минск и Стамбул.

Дороги и сегодня для российских транзитных пассажиров отрыты. Но каждый российский турист должен отдавать себе отчет — зачем на фоне второй волны пандемии коронавируса он летит за рубеж.

Риски на фоне пандемии и невозможности обеспечить безопасность перелетов очень высокие. Любой здравомыслящий человек в этом году не покинет пределы России.

Конечно, рано или поздно, мы станем свидетелями полного восстановления международного авиасообщения России с другими странами мира. Вероятно, это произойдет только в 2022 году.

Но вряд ли Египет будет даже в топ-20 стран, с которыми Россия в первую очередь восстановит авиасообщение», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия возобновит авиаперелеты на курорты Египта на Красном море 28 марта, заявил глава египетского Управления гражданской авиации Ашраф Новейр агентству Синьхуа.

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