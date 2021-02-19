Рим, 19 февраля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Рендеры нового кроссовера Ferrari Purosangue создали специалисты портала Motor1.

Motor1 Ferrari Purosangue

Изображения были подготовлены на основе снимков прототипов Purosangue, сделанных в ходе тестов, которые проводила компания Ferrari.

Purosangue станет первым кроссовером итальянской марки. Ожидается, что представлен он будет в 2022 году. С итальянского языка название модели переводится как «чистокровный».

На последних тестах был сделан снимок прототипа Purosangue, на котором видно, что внедорожник стал больше напоминать универсал с покатой крышей и задней дверью.

У модели круглой формы задние фары. Сдвоенные патрубки выхлопной системы придают автомобилю спортивный вид.

Отмечается, что новый Ferrari Purosangue будет построен на платформе Front Mid Engine с инновационной подвеской и гибридной трансмиссией. По предварительной информации, внедорожник получит двенадцатицилиндровый двигатель.

Ранее компания Ferrari представила в рамках специального проекта Tailor Made особое исполнение суперкара 488 Pista.

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