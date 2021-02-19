Димитровград, Ульяновская область, 19 февраля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области сегодня, 19 февраля, произошёл пожар в здании, которое является объектом культурного наследия и используется как магазин. О пожаре сообщается на сайте ГУ МЧС по Ульяновской области.

73.mchs.gov.ru Пожар в магазине в Димитровграде

По данным спасателей, информация о происшествии поступила в 10:17, горело нежилое здание (магазин) размером 13×20 м на улице Пушкина. Для тушения привлекли 20 брандмейстеров и пять единиц техники. Возгорание локализовано в 11:39.

В ведомстве отмечают, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Судя по имеющейся информации и акту государственной экспертизы проекта зон охраны объекта, данное здание является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения: «Особняк», начало XX века. Оно расположено по улице Пушкина, 131, вид разрешенного использования — для магазина.