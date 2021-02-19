Ярославль, 19 февраля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ не получало от правительства Ярославской области пакета документов на строительство здания нового инфекционного отделения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Ярославской областной думы Елену Кузнецову.

Ярославская инфекционная больница

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат предлагала построить в Ярославле отдельный СОVID-центр, в ответ правительство региона сообщило о планировании строительства некапитального модульного здания инфекционного отделения на 200 коек. В октябре 2020 года заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин ответил депутату, что «в адрес Минздрава отправлен пакет документов».

Однако теперь Елена Кузнецова получила ответ самого министерства за подписью заместителя главы Минздрава Олег Гриднева.

«Сегодня получила ответ от Министерства здравоохранения Российской Федерации. Из ответа следует, что на 8 февраля 2021 года никакой пакет документов от правительства Ярославской области к ним не поступал. Более того, Минздравом в ноябре в правительство области направлялись два письма (3 и 13 ноября) о необходимости представления полного комплекта обосновывающих материалов… Получается, что жители Ярославской области надеются и ждут, а правительство Ярославской области их обманывает на каждом шагу. Нехорошо, господа-чиновники!» — заявила депутат облдумы Елена Кузнецова.

К ответу Минздрава приложены и письма, которые ушли в Ярославль. Из них следует, что бюджетное финансирование стройки в этом году не предусмотрено.

«Минздравом России в рамках формирования предложений по проекту федеральной адресной инвестиционной программы в части государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» к проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов направлялся запрос в субъекты Российской Федерации о представлении бюджетных заявок по объектам капитального строительства. Указанная бюджетная заявка по Объекту на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в Минздрав России от органов исполнительной власти Ярославской области не поступала. В связи с изложенным финансирование проектом федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на Объект не предусмотрено», — говорится в письме, подписанном тем же заместителем министра здравоохранения Олегом Гридневым.

В случае, если документы из Ярославля все же придут, здание инфекционного отделения сможет претендовать на бюджетное финансирование только в 2022 году.