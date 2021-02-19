Светогорск, Ленинградская область, 19 февраля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Участок дороги Выборг — Светогорск, входящей в состав федеральной трассы А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой), ввели в эксплуатацию после капитального ремонта. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» В Ленобласти после капремонта ввели пограничный участок дороги с Финляндией

По этой трассе из Петербурга и Ленобласти можно проехать через Светогорск в соседний финский город Иматра.

В рамках капремонта на приграничном участке с 40-го по 48-й км, в черте города Светогорска, переустроены электросети и сети связи, выполнены устройство выемки, отсыпка земполотна, устройство дорожной одежды с прослойкой из геокомпозитных материалов и геосетки, заменены водопропускные трубы, сделан водоотвод.

«С учетом того, что дорога проходит через населенный пункт, многое сделано для удобства и безопасности пешеходов — устроены тротуары с тактильной плиткой возле пешеходных переходов, светофоры с кнопкой вызова, установлено металлическое барьерное и перильное ограждения протяженностью около 11 тыс. п. м, новые автобусные павильоны на остановках, нанесена разметка из термопластика, проведено благоустройство территории», — рассказали в Упрдоре.

Также дорожники не забыли про маломобильных групп населения, специально для них построены лестничные сходы и пандусы. На всем протяжении участок теперь освещен в темное время суток светодиодными светильниками. Вблизи МАПП «Светогорск» устроены дополнительные полосы для разделения транспортного потока на легковые машины, грузовики и автобусы.

В составе объекта обустроены велодорожки. Часть будущего велосипедного маршрута проходит по тротуару. Для ориентирования велосипедистов нанесена специальная разметка, установлены необходимые дорожные знаки.

Отметим, что проект строительства велодорожки Светогорск — Иматра реализуется Дирекцией по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области по программе приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия». По данным Дирекции, полностью строительство велодорожки в Светогорске завершится в июле текущего года.

Летом 2021 года федеральные дорожники планируют ввести в строй последний участок капитального ремонта трассы Выборг — Светогорск, с 10-го по 24-й км. С наступлением тепла специалисты приступят здесь к установке металлического барьерного и перильного ограждения протяженностью около 17 тыс. погонных метров, монтажу 8,7 тыс. погонных метров сетчатого ограждения вдоль дороги.

В завершение работ будут установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена разметка из термопластика. Уже в текущем году эта еще недавно переданная в федеральную собственность трасса будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении.