Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В петербургской подземке в 2022 году могут появиться вагоны с опцией беспилотного режима. Об этом 19 февраля сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

«Предусмотрена техническая возможность перевода нового поезда в беспилотный режим», — отметили в городском правительстве.

Вагоны «Смарт» показали вице-губернатору Максиму Соколову и главе комитета по транспорту Кириллу Полякову на Октябрьском электровагоноремонтном заводе.

У машиниста там будет система климат-контроля и обеззараживания воздуха, а у пассажиров — USB-розетки, модули wi-fi и специальные экраны с интерактивной картой метро. Специально для нового поезда впервые сконструировано «умное» окно, которое может транслировать видео на прозрачное стекло.

Инновационный состав потребует новых навыков машинистов. Поэтому уже в 2021 году начнется их обучение. Закрепить полученные знания они смогут на специальном тренажере. Планируется, что выйти на линию состав сможет уже в 2022 году. Первыми оценить его смогут пассажиры красной линии петербургского метро.

Вагон не имеет углублений, выступов и прямых углов, снаружи есть светодиоды, а на лобовом стекле — светящийся логотип метрополитена. Данные о состоянии поезда будут поступать в ситуационный центр по специально выделенному каналу связи. Кроме того, как уже сказано, поезд можно будет перевести в беспилотный режим.

В самом вагоне будут специальные зоны для родителей с колясками и для инвалидов. Освещение будет меняться в зависимости от времени суток: утром — тона холодного оттенка, вечером — теплого. Проектировщики предложили два варианта дверных механизмов с шириной 1400 мм и 1600 мм, что гораздо шире дверей на действующих вагонах.

«Эта идея позволит ускорить посадку-высадку пассажиров, сократит стоянку поезда на станции и увеличит пропускную способность метрополитена в целом», — убежден Соколов.

Модель разработали конструкторы АО «Трансмашхолдинг» вместе со специалистами ГУП «Петербургский метрополитен» и комтранса. Техническое задание было сформировано в конце прошлого года, при необходимости в него еще будут вносить дополнения.