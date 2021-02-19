Москва, 19 февраля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Госдуме призвали к урегулированию рекомендательной фильтрации соцсетей, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

«Размещая пост в Facebook, вы не знаете, как его оценит рекомендательный алгоритм, если плохо — его почти никто не увидит… Действует алгоритм, который сам решает, какие посты показывать. Формально в настройках сети есть кнопка показа постов в хронологическом режиме, но она не отключает фильтрацию источников, а через несколько дней лента возвращается к прежнему виду, алгоритм считает, что вам так будет лучше», — рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») на круглом столе в Совфеде.

Та же ситуация в Instagram.

По словам парламентария, WhatsApp сейчас всерьез тестирует модель рекомендательной фильтрации.

«Это уже новый, на мой взгляд, уровень контроля сознания аудитории, когда вы просто не будете получать от своих контактов по переписке сообщения, пессимизированные системой фильтрации. Робот Facebook будет решать, стоит ли вам читать в мессенджере WhatsApp то, что вам пишет родственник, партнер или коллега по работе», — сказал парламентарий.