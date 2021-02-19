Ярославль, 19 февраля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Заволжский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры о компенсации морального вреда 9-летнему мальчику, провалившемуся в канализационный колодец. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на районную прокуратуру.

Yarnews.net Место происшествия

Ребенок провалился в колодец 25 сентября 2020 года. Как рассказала мать мальчика, вместо люка колодец был прикрыт куском пенопласта. Ребенок получил травму руки. Оснований для возбуждения уголовного дела найдено не было, тогда прокуратура района при поддержке уполномоченного по правам ребенка Ярославской области Михаила Крупина обратилась с иском в суд о компенсации ребенку морального вреда.

Yarnews.net Пострадавший

Ответчиком по делу выступал индивидуальный предприниматель, который отвечал за данный колодец. Иск прокуратуры суд удовлетворил частично.

«По иску прокурора Заволжского района г. Ярославля в пользу несовершеннолетнего, провалившегося вечером 25.09.2020 г. в открытый водопроводный колодец в районе д. 19 «в» по ул. Спартаковская г. Ярославля, взыскана компенсация причиненного морального вреда в размере 35 000 рублей» — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

Решение суда в законную силу не вступило.