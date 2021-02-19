Провалившемуся в колодец маленькому ярославцу выплатят компенсацию
Ярославль, 19 февраля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Заволжский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры о компенсации морального вреда 9-летнему мальчику, провалившемуся в канализационный колодец. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на районную прокуратуру.
Ребенок провалился в колодец 25 сентября 2020 года. Как рассказала мать мальчика, вместо люка колодец был прикрыт куском пенопласта. Ребенок получил травму руки. Оснований для возбуждения уголовного дела найдено не было, тогда прокуратура района при поддержке уполномоченного по правам ребенка Ярославской области Михаила Крупина обратилась с иском в суд о компенсации ребенку морального вреда.
Ответчиком по делу выступал индивидуальный предприниматель, который отвечал за данный колодец. Иск прокуратуры суд удовлетворил частично.
«По иску прокурора Заволжского района г. Ярославля в пользу несовершеннолетнего, провалившегося вечером
Решение суда в законную силу не вступило.