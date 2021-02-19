Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Родственники погибших пять лет назад в авиакатастрофе над Синаем пассажиров и экипажа российского самолета восприняли сообщение министерства гражданской авиации Египта о предстоящем возобновлении авиасообщения с Россией как наплевательское отношение к их горю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 19 февраля председатель совета благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова, потерявшая в той авиакатастрофе дочь.

Дарья Драй ИА REGNUM Ирина Захарова на траурно-памятной церемонии в пятую годовщину трагедии

Как рассказала собеседница агентства, накануне родственники жертв катастрофы направили запрос в Следственный комитет РФ по поводу появившейся в СМИ информации о том, что российские власти рассматривают возможность возобновить чартерные авиарейсы в Египет. В ответ им сообщили, что в РФ официальных документов по этому поводу нет.

«Естественно, если это произойдет со стороны наших властей, это говорит о том, что на нас всем просто наплевать, и наши люди, которых там погубили, ничего не значат для нас и нашего правительства, — прокомментировала Ирина Захарова. — Это будет самое страшное».

Она также указала, что следствие по авиакатастрофе, которую устроили террористы, до сих пор не закончено, точка в деле об убийстве сотен людей не поставлена.

«Мы неоднократно обращались в Министерство иностранных дел и СКР с тем, чтобы, в конце концов, привели к какому-то знаменателю. Мы предполагаем, какой ответ может быть — это в интересах государства. Наши люди — заложники каких-то экономических договоренностей. По нам это самый большой удар будет, по родственникам погибших», — подытожила собеседница агентства.

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Напомним, утром 31 октября 2015 года, через 23 минуты после взлета из египетского аэропорта на борту российского лайнера Airbus-321, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, сработало заложенное террористами в багажном отсеке взрывное устройство. Самолет разрушился в воздухе, обломки и тела людей упали на землю в Синайской пустыне. Погибли все находившиеся на борту 224 человека: 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа.

В числе погибших были 136 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, а также жители еще девяти регионов России, и граждане Украины и Белоруссии. Для Петербурга и Ленобласти эта катастрофа стала самой массовой гибелью мирных жителей со времени Великой Отечественной войны.

Эта катастрофа российского аэробуса стала самой массовой гибелью граждан России в авиапроисшествиях за всю историю авиации, а также крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта.

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При этом, в отличие от России, власти Египта отказываются признавать авиакатастрофу результатом теракта и до сих пор не извинились перед родственниками погибших. Однако с тех пор между странами было прекращено чартерное авиасообщение.