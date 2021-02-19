Москва, 19 февраля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Российская авиакомпания S7 открыла бронирование авиабилетов на чартерные рейсы в Хорватию на летний сезон-2021, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Дубровник. Хорватия

Планируется, что самолеты будут летать из Москвы в два города — Дубровник и Пулу. Еженедельные рейсы на курорты Хорватии заявлены с 25 апреля.

Стоимость авиабилетов в Хорватию составит от 16 тыс. рублей на одного в обе стороны. Отмечается, на авиарейсы будут приняты пассажиры, которым разрешен въезд в страну в условиях временных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность отмены с 1 марта некоторых карантинных ограничений, действующих в Хорватии, изучают власти страны.

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