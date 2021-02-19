Улан-Удэ, 19 февраля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Региональный оператор по вывозу отходов в Бурятии не платит своим подрядчикам в районах уже несколько месяцев. Об этом заявил директор компании «Форпост» Сергей Москвитин, вывозившей мусор в Кяхтинском районе.

Петр Данилов ИА Красная Весна Переполненная мусорка

«Нам не заплатили за ноябрь, декабрь, январь. В феврале мне пришлось остановиться из-за того, что денег нет совсем — ни на солярку, ни на комплектующие, ни на расходники, ни на командировочные», — отметил он, добавив, что с руководителем компании «ЭкоАльянс» он познакомился только недавно.

До этого, по его словам, Сергей Москвитин не мог с ним встретиться. В результате мусор начал копиться на контейнерных площадках.

Большинство подрядчиков «ЭкоАльянса» в других районах Бурятии оказались в аналогичной ситуации. В частности, подрядчику в Кабанском районе предложили взять деньги на оплату ГСМ в кредит.

По мнению общественника, сопредседателя отделения ОНФ в республике Максима Киреенко, ситуация напоминает «банальный рейдерский захват», когда компанию доводят до банкротства, чтобы потом за бесценок скупить её технику. Кроме того, фронтовики предположили, что обострение связано с ожидающимся поступлением в республику внушительных средств на ликвидацию свалок.

«Проблемы нельзя оставлять на уровне министерства природы. Необходимо провести публичное, открытое совещание с перевозчиками, разобраться, почему «ЭкоАльянс» до сих пор не заключил контракт на 2021 год, почему возникла многомиллионная задолженность перед подрядчиками, и не допустить, что после освоения федеральных средств компания исчезнет, а мусорную реформу в Бурятии придётся начинать с нуля», — отметил он.