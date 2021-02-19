Санкт-Петербург, 19 февраля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Ранее неизвестный автограф Александра Пушкина стал единственным историческим документом, наглядно демонстрирующим его работу как редактора. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявила ведущий научный сотрудник Института русской литературы РАН, ученый хранитель Пушкинского рукописного фонда Татьяна Краснобородько.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник Александру Пушкину на пл. Искусств в Петербурге

Автограф был обнаружен в архивах на прошлой неделе другой сотрудницей Института русской литературы Натальей Хохловой. Предполагается, что последние пометы на этой рукописи Александра Тургенева Пушкин оставил накануне фатальной дуэли с Дантесом — 26 января 1837 года.

«Пушкин в течение года издавал журнал «Современник». У нас не сохранилось ни одного документа, который бы свидетельствовал о его редакторской работе. О редакторских пометах. Они обычно — после того, как рукопись уходила в набор — уничтожались. Это единственная рукопись, которая свидетельствует о работе Пушкина-редактора», — заявила Краснобородько.