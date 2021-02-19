Владивосток, 19 февраля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Рыболовная компания из Приморского края, которая насчитывает более 100 лет работы, получила банкротный иск. Претензии к ООО «Доброфлот» арбитраж Приморского края пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иск к «Доброфлоту»

Исковое заявление подано ООО «Композитное кораблестроение» из Владивостока 18 февраля 2021 года. Сумма претензий составляет 1 789 007,05 рубля.

Подаче банкротного иска предшествовали две финансовые претензии от ООО. Первый иск был подан в августе 2020 года. В нём речь идёт «о взыскании 6 561 906 рублей 92 копееек стоимости выполненных дополнительных работ по контракту № КК-19/07−05 года на выполнение работ по ремонту судна». По делу истец требовал наложить арест на пассажирское судно «Доброфлот», но в этом суд ему отказал. Слушания по основному спору продолжатся 31 марта 2021 года. Помимо этого, «Композитное кораблестроение» обратилось ещё с одним исковым заявлением в декабре 2020 года. Известно лишь, что речь идёт о взыскании, но сумма не уточняется. Спор рассмотрят 9 марта.

Также в июне 2020 года и компания «Доброфлот» подала сразу три иска к этому же обществу. По одному из дел в августе с ответчика было взыскано «2 317 035 рублей неосновательного обогащения и 560 237 рублей 49 копеек неустойки, а также 17 795 рублей расходов по уплате государственной пошлины». По второму иску в конце декабря частично были удовлетворены основной и встречный иски, и в результате взаимозачёта с ООО «Доброфлот» в пользу ООО «Композитное кораблестроение» было взыскано 703 856 рублей 35 копеек основного долга. Третий иск также был рассмотрен по схеме, схожей со вторым. В итоге по нему рыболовная компания осталась должна бизнес-партнёру 1 085 151 рубль 70 копеек основного долга.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Доброфлот» учреждено в июне 2011 года. Уставный капитал — 1,965 млрд рублей. Единственный владелец — АО «Южморрыбфлот», директор — Александр Ефремов. Среднесписочная численность работников на 2020 год превышала 20 человек. На сайте «Доброфлота», чей адрес совпадает с адресом ответчика по банкротному иску, уточняется, что предприятие ведёт историю с 1911 года, а в 2019 году запустило два производственных комплекса по выпуску рыбного филе и рыбной кулинарии.