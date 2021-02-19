Норильск, Красноярский край, 19 февраля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Компания «Норникель» компенсирует ущерб от масштабной аварии в Норильске в размере 146,2 млрд рублей. Об этом сообщил старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.

rpn.gov.ru ТЭЦ-3 в Норильске после аварии

«Есть решение суда, мы сделаем этот платёж, он уходит в федеральный бюджет», — цитирует Бугрова ТАСС.

Уточняется, что ущерб будет выплачен за счёт сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске Красноярского края произошла 29 мая 2020 года. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») разлилось свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена ЧС федерального уровня. По подсчётам Росприроднадзора, ущерб составил почти 148 млрд рублей, по подсчётам компании — 21,4 млрд рублей.

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В феврале 2021 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд 177 млн рублей, частично удовлетворив иск Росприроднадзора.

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