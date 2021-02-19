Обнинск, Калужская область, 19 февраля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Обнинске 35-летний директор организации, осуществляющей деятельность в сфере строительных и ремонтных работ, обвинён в уклонении от уплаты налогов на сумму более 15 млн рублей, сообщили 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, директор организации, имея умысел на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, принял решение уменьшить налоговую базу по НДС путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате умышленных противоправных действий директора организации в 2018 и 2019 годах им не был уплачен налог на добавленную стоимость на крупную сумму. В связи с тем, что мужчина в 2020 году был избран депутатом сельской думы, решение о возбуждении в отношении него уголовного дела в соответствии с законодательством принималось руководством регионального управления Следственного комитета.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, а также принимаются меры, направленные на возврат в бюджет суммы неуплаченного налога. Подозреваемому в налоговом преступлении грозит до шести лет лишения свободы.