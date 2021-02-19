Краснообск, Новосибирская область, 19 февраля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Новая современная гимназия готова принимать учеников в Краснообске Новосибирской области. Сегодня это не только одна из лучших школ в регионе, но и одна из первых, при строительстве которой были внедрены новые подходы, позволяющие сократить затраты, при сохранении качества и безопасности объекта. Об этом сообщило новосибирское правительство.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки в Новосибирский район посетил новую современную гимназию

Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки в Новосибирский район высоко оценил новый объект образования и результаты работы по оптимизации нормативно-технических документов.

«Впечатляет сама школа и я рад за жителей Краснообска — особенно с учетом непростой истории строительства этого объекта — в итоге все получилось: и участок отстояли, и школа получилась замечательная, — отметил Травников. — При этом я удовлетворен и результатами той деятельности, которая была развёрнута три года назад не только в Новосибирской области, но в масштабах всей страны. В ней участвовало огромное количество специалистов: минстроя нашего региона и Минстроя РФ, Роспотребнадзора, Агентства стратегических инициатив, общественники из Екатеринбурга и проектировщики из Новосибирска… В 2018 году, понимая какой объём школ предстоит построить в ближайшие годы, задались целью, не теряя в качестве и в проектных решениях, сократить стоимость строительства. Сегодня, каждый раз посещая очередную новую школу, я вижу — какие конкретные решения удалось внедрить за эти годы, в том числе, при поддержке коллег на федеральном уровне».

При строительстве новой гимназии на 1100 мест использованы более долговечные фасады, более удобная отделка лестничных маршей, применено более рациональное планирование: с одной стороны — исключены ненужные неиспользуемые площади, с другой — созданы пространства для внеклассных уголков для организации педагогической деятельности.

По словам главы региона, удельная стоимость строительства сокращена на 30% без потери качества (по сравнению с проектами 2016−2017 годов).