Калуга, 19 февраля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В магазинах Калужской области увеличились цены на мясо кур (на 1,76%) и рыбу мороженую неразделанную (на 1,24%). Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство конкурентной политики.

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Цена на сахар-песок установилась на уровне 44,77 руб./кг, масло подсолнечное — 107,56 руб./кг. В Калуге максимальные цены среди соседних областных центров Центрального федерального округа наблюдаются на картофель, смеси сухие молочные для детского питания и помидоры.

По информации калужского отделения главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО, темп прироста цен на продовольственные товары в области увеличился до 8,9% в январе 2021 года после 7,5% в декабре 2020 года, что было преимущественно обусловлено ростом издержек производителей мясной продукции. В январе 2021 года продолжился перенос в цены выросших издержек производителей мяса. Причиной послужило подорожание импортных ветеринарных препаратов и оборудования (в том числе затрат на его техническое обслуживание) на фоне переноса в цены ослабления рубля, произошедшего в течение 2020 года. Также наблюдалось ухудшение эпизоотической ситуации из-за вируса АЧС и птичьего гриппа в ряде российских регионов, в результате чего снизилось производство свинины и мяса кур.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами в январе 2021 года составил 8 млрд 974 млн рублей, что в товарной массе на 0,8% меньше января 2020 года, сообщили в Калугастате.