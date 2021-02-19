Курган, 19 февраля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Курганской области на бывших объектах Минпромторга в Щучанском районе появится центр одарённых детей. Об этом сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/shumkov_vadim Бывшие объекты Минпромторга в Щучанском районе

"Можно было продать эти объекты через приватизацию и получить деньги, которых Курганской области остро не хватает для решения огромного числа задач. Вместе с тем не хватает современных центров для одарённых ребятишек. А наши многие муниципальные детские, подростковые центры и лагеря также давно морально и материально устарели», — отметил глава Зауралья.

Центр для одарённых детей по типу сочинского «Сириуса» будет объединён с детским военно-спортивным лагерем.

«Общие возможности позволяют единовременно размещать там до 900 человек для участия во всех программах подготовки», — пояснил Шумков.

На данный момент чиновникам профильных ведомств дано поручение на формирование программ для этих проектов.