Калуга, 19 февраля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Калужской области снизились показатели производства в организациях обрабатывающих производств (на 5,9%) и добычи полезных ископаемых (на 38%). Индекс промышленного производства в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года составил 95,1%, сообщает 19 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

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Значительное снижение отмечено в производстве машин и оборудования в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 38,8%. Наблюдается наибольший рост в производстве спецодежды (включая пошив средств индивидуальной защиты) — в 3,7 раза, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — в 2,3 раза, в производстве химических веществ и химических продуктов — на 48,9%, в металлургическом производстве — на 41,1%.

Положительную динамику производства показали организации водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (рост на 8,7%), обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — (на 13,6%). Климатический фактор (по данным Гидрометцентра РФ, январь 2021 года вошел в число 15 самых холодных за историю метеорологических наблюдений), оказал влияние на увеличение потребления тепло‑ и электроэнергии.