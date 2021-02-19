Ярославские власти ввели новые коронавирусные ограничения
Ярославль, 19 февраля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области ввело новое коронавирусное ограничение — запрет на любые массовые мероприятия без согласования с Роспотребнадзором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв.
Именно на основании такого запрета коммунистам отказали в митинге 22 февраля. Воробёв не согласился с этим и обжаловал отказ в суде. Там власти и показали ему «Протокол совещания оперативной группы по предупреждению и завозу коронавирусной инфекции на территории Ярославской области» от 4 февраля этого года. Пункт 4 гласит:
Отметим, что действующим указом губернатора запрещены лишь массовые мероприятия свыше 50 человек. Александр Воробьёв удивляется, что на этом же заседании оперативная группа приняла решение отменить ряд запретов, связанных с коронавирусом. И при этом ввести новый. Коммунист полагает, что коронавирус используют в политических целях.
Как рассказал Воробьев, после первого судебного заседания к нему подошли сотрудники прокуратуры, которые уведомили его о недопустимости проведения митинга.
В итоге суд отказал коммунистам — митинг 22 февраля запрещён. Областной комитет партии намерен обжаловать это решение.