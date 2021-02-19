Благовещенск, 19 февраля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Губернатор Приамурья Василий Орлов уверен, что нефтеперерабатывающий завод в области смог бы уравновесить баланс топлива на Дальнем Востоке и позволил бы избежать возможных перебоев в поставках бензина, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства региона.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтеперерабатывающий завод

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Глава области отметил, что Приамурье ощутило на себе дефицит топлива в начале февраля, когда хабаровский НПЗ проводил ремонтные работы. Нехватка топлива образовалась ещё и из-за созданного ажиотажа — люди запасались топливом впрок, покупая его в канистры. Спрос на бензин в период ремонта хабаровского НПЗ вырос в три раза в Приамурье.

«У нас, к сожалению, собственного производства на территории Амурской области нет. Ранее был один очень интересный проект по строительству нефтеперерабатывающего завода. Он, к сожалению, не реализован в связи с тем, что инвестор не смог договориться об объёмах нефти из трубы ВСТО. Хотя, на мой взгляд, такой проект стал бы идеальным решением проблемы топливной безопасности на территории Дальнего Востока», — сказал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке во Владивостоке, заявил, что Дальнему Востоку не хватает порядка двух млн тонн бензина в год. Для решения проблемы дефицита топлива он считает необходимым построить в регионе ещё один нефтеперерабатывающий завод.

«НПЗ надо строить новый. Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы создать специальную преференциальную оболочку для строительства нефтеперерабатывающего завода», — цитирует Трутнева ИА PrimaMedia.