Оренбург, 19 февраля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Правительство Оренбургской области разместило в соцсетях агитационные плакаты в советском стиле с призывом к вакцинации от коронавирусной инфекции.

Официальная страница правительства Оренбургской области в соцсети

«Если бы коронавирус пришёл к нам в советские время, думаем, плакаты, призывающие на прививки, выглядели бы так», — оставили запись к плакатам.

Официальная страница правительства Оренбургской области в соцсети

Официальная страница правительства Оренбургской области в соцсети

Официальная страница правительства Оренбургской области в соцсети

Официальная страница правительства Оренбургской области в соцсети

Официальная страница правительства Оренбургской области в соцсети

Комментаторы в своих мнениях разделились. Одни выступили с критикой картинок и вакцинации. Другие считают, что прививка необходима, и одобряют креативный подход к ее пропаганде.

По данным минздрава региона, на 17 февраля от коронавируса привито 36 876 оренбуржцев. Все пациенты чувствуют себя хорошо, побочные эффекты минимальны.

Напомним, массовая вакцинация началась с середины января 2021 года. Записаться на прививку от новой коронавирусной инфекции можно по номеру телефона 122 и через портал госуслуг. Процедура проводится бесплатно.