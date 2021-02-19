Москва, 19 февраля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Число самозанятых граждан в Москве за год увеличилось в 2,4 раза. В январе 2021 года их количество выросло на 25 тысяч человек, сообщается 19 февраля на портале градоначальника.

Максим Додонов ИА Красная Весна Удаленная работа

В столичный бюджет в январе поступило 336 млн рублей налога на профессиональный доход, это в 2,6 раза больше, чем в январе 2019 года.

По данным на 1 февраля число самозанятых составило 504,6 тыс. человек. В пандемию их ряды пополнили копирайтеры, маркетологи, юридические консультанты и бухгалтеры, работающие на «удалёнке».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве зарегистрировано 30% от общего числа самозанятых в России.

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