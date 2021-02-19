Чебоксары, 19 февраля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Чувашии планируют реорганизовать систему транспортных перевозок, объединив в единую сеть городские и межмуниципальные маршруты. Это коснётся, в первую очередь, Чебоксарской агломерации, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Cap.ru Совещание в правительстве Чувашии

Новую модель пассажирских перевозок планируют реализовать в Чебоксарах, Новочебоксарске и расположенных рядом с ними районах. Региональные власти отмечают, что реформа предполагает объединение городских и межмуниципальных маршрутов, частичное обновление общественного транспорта, создание единого оператора и единых билетов, введение принципа брутто-контрактов.

«Их суть [брутто-контрактов] заключается в том, что организатор перевозок будет закупать у перевозчика необходимый объем услуг транспорта общего пользования. При этом деньги перевозчику будут выплачивать за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров», — поясняют региональные власти, ссылаясь на опыт Тверской области.

При этом открытым остаётся вопрос о включении в новую транспортную сеть троллейбусных маршрутов.

Cap.ru Ссылка на опыт Тверской области

Министерству транспорта Чувашии поручено начать подготовку документов для проведения транспортной реформы, реализация которой намечена на осень 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее (1 декабря 2018 года) транспортная реформа реализована в Чебоксарах, при этом не обошлось без скандалов. Тогда на рынок зашёл «Авто-Экспресс — 4», который четыре месяца обслуживал восемь муниципальных маршрутов из 24. В апреле 2019 года власти Чебоксар заявили о расторжении договора, ссылаясь на то, что перевозчик использует большие автобусы вместо среднего класса. В мэрии также отказались вернуть полученный обеспечительный платёж. Был подан иск, администрация Чебоксар суд проиграла.

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