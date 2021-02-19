Ульяновск, 19 февраля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В сети появились изображения обновленной пассажирской версии УАЗ СГР «Буханка», созданные дизайнером Андреем Давыдовым. Об этом сообщается в официальной группе УАЗ в социальной сети «ВКонтакте».

«ВКонтакт» группа УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод Концепт пассажирской версии УАЗ СГР «Буханка», созданные дизайнером Андреем Давыдовым

Концепт, представленный дизайнером, может ездить в городских условиях и по бездорожью.

Ранее Давыдов уже представлял концепт этого автомобиля. Представленные сейчас новые изображения «Буханки» почти не отличимы от прошлого концепта. Новая «Буханка» получила меньшего размера фары со светодиодными «бумерангами» ДХО, иные корпуса зеркал, а также более практичный экспедиционный багажник на крыше.

Напомним, актуальная модель УАЗ СГР идёт с бензиновым мотором на 2,7 л мощностью 112 л. с., который сочетается с пятиступенчатой механической трансмиссией и системой полного привода с двухступенчатой «раздаткой» и понижающей передачей.

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