Лондон, 19 февраля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Британская компания по производству лимитированных спортивных машин класса люкс Morgan представила спорткар Big Blue («Синий великан»). Эскизы с новой моделью распространила пресс-служба автокомпании.

Morgan Спорткар Big Blue

Представленный спорткар стал первой моделью из серии Plus 8 GTR. Это название связано с гоночным автомобилем Plus 8, выпущенным в конце 1990 года.

Для создания авто британский автопроизводитель приобрёл у сторонней фирмы алюминиевые платформы. Они и станут основой для девяти уникальных моделей коллекции Plus 8 GTR.

Какая будет мощность у новинок не сообщается. У их предшественников под капотом был установлен V8 объёмом 4,8 л, который выдавал 367 «лошадей» (490 Нм). Известно, что покупателям предложат автомобили как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестискоростным «автоматом» ZF.

Ранее компания Lotus представила концепт-кар E-R9, созданный на базе гиперкара Evija. Авто оснащено четырьмя независимыми электромоторами и инновационным аккумулятором.

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