В России количество ежесуточных случаев заражения COVID-19 продолжает снижаться, при этом растёт численность вакцинированных. На этом фоне в мире растёт интерес к российской вакцине: в частности, согласно сообщениям СМИ, привиться «Спутником V» хотят даже американские дипломаты. Обо всех событиях, связанных с пандемией коронавируса в России, читайте в трансляции ИА REGNUM. Ранее в этом сюжете: Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости

Вакцина. Иван Шилов ИА REGNUM

08:09 19.02.2021 Нерюнгринская транспортная прокуратура Якутия приняла меры к устранению нарушений прав авиапассажиров в аэропорту Нерюнгри. В ходе проверки установлено, что температура воздуха в залах ожидания и вылета аэровокзала составляла от 11,3 до 13,3 градусов при норме не менее 20 градусов. Кроме того, выявлены нарушения санитарных правил при проведении обеззараживающих мероприятий. Об этом: В Якутии выявили коронавирусные нарушения в аэропорту Нерюнгри

08:13 19.02.2021 В Приморье на 19 февраля 31 051 человек вакцинировался первым компонентом вакцины «Спутник V», полный курс прошли уже 5 016 жителей. Читайте также: В Приморье полностью вакцинировались от COVID-19 уже более 5 тыс. человек

08:36 19.02.2021 В Хакасии скончались ещё четыре пациента с коронавирусом — три женщины (75, 89 и 90 лет) и 75-летний мужчина. Об этом: Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё четыре человека

08:52 19.02.2021 В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 150 новых носителей коронавируса, по итогам 2020 года увеличилось смертность и снизилась рождаемость. По данным территориального управления статистики, всего за январь-декабрь прошлого года в крае родились 19 976 человек (что на 1142 человек меньше, чем за январь-декабрь 2019 г.), а умерли 37 838 (что на 5054 человек больше, чем за соответствующий период 2019 года). Естественная убыль населения увеличилась с 11 666 человек (в 2019 году) до 17 862 человек (в 2020 году). Читайте подробнее: В Алтайском крае существенно увеличилась смертность

08:52 19.02.2021 За минувшие сутки число носителей коронавируса в Хабаровском крае увеличилось на 121 человека (127 днём ранее), выздоровели 175 человек, два пациента скончались. Читайте также: В Хабаровском крае за сутки увеличилось число тяжёлых пациентов с COVID-19

08:54 19.02.2021 В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 19 февраля достигло 424 человек. За сутки скончались еще трое больных — одна женщина и двое мужчин в возрасте 37, 65 и 89 лет. Подробности в материале: В Пензенской области от COVID-19 вновь скончались три человека

09:00 19.02.2021 В Удмуртии по состоянию на 19 февраля выявили 94 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 92 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 27 473 случаев. Об этом: В Удмуртии подтвердили ещё 94 случая заражения коронавирусом

09:03 19.02.2021 В Карачаево-Черкесии пополнились запасы вакцины от коронавируса. На днях в регион поступило еще 1100 доз вакцины «Спутник V», сообщили 19 февраля в пресс-службе минздрава субъекта, уточнив, что после маркировки вакцина будет распределена по пунктам вакцинации. Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесию поступило еще более тысячи доз вакцины «Спутник V»

09:03 19.02.2021 За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 359 человек. Об этом: За сутки от COVID-19 скончался один житель Удмуртии

09:07 19.02.2021 В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 118 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 121 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: В Новосибирской области третий день снижается прирост ковид-пациентов

09:07 19.02.2021 В Удмуртии по состоянию на 19 февраля провели 861 541 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1902 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2180 исследований. Читайте также: В Удмуртии провели больше 861 тыс. тестов на коронавирус

09:10 19.02.2021 В Восточном военном округе (ВВО) Вооружённых Сил (ВС) России от коронавирусной инфекции за период с декабря 2020 года было вакцинировано препаратом «Спутник V» более 35 000 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ. Об этом: В Восточном военном округе от COVID-19 привили более 35 тыс. военнослужащих

09:10 19.02.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 16 064. Читайте также: На Алтае выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

09:11 19.02.2021 По состоянию на 19 февраля прививку от коронавируса сделали 20 550 жителей Удмуртии. От общего числа привитых 4376 человек получили оба компонента препарата, полностью завершив вакцинацию. Читайте подробнее: В Удмуртии вакцинацию от коронавируса прошли больше 20,5 тыс. человек

09:11 19.02.2021 Послабления для учреждений общепита и спортивных организаций введены в Хакасии, сообщили в республиканском правительстве. Читайте также: В Хакасии общепиту и ночным клубам разрешили работать круглосуточно

09:14 19.02.2021 В Саратовской области по состоянию на 19 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 47 640 человек, за сутки инфицированы 220 жителей. Накануне заболели 223 человека. Выздоровели с начала пандемии 42 642 пациента или 89,5%, за сутки — 249 человек. Всего скончались 615 жителей. В лабораториях за все время проведено более 1 164 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,3 тыс. тестов. Подробности в материале: В Саратовской области выявили 220 новых носителей коронавируса

09:15 19.02.2021 В Якутии вакцинация от COVID-19 проводится уже в 44 больницах, в которых развернуто 156 пунктов. Читайте подробнее: В Якутии полностью вакцинировались от COVID-19 более 14 тыс. человек

09:27 19.02.2021 В Москве пандемия коронавируса идёт на спад, а система здравоохранения сумела выдержать нагрузку. Об этом 19 февраля сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге. Читайте подробнее: Собянин заявил, что пандемия идёт на спад

09:35 19.02.2021 В Кабардино-Балкарии открыто отделение забора плазмы у лиц, переболевших COVID-19. Теперь все желающие помочь в лечении пациентов с коронавирусом из числа тех, кто уже выздоровел после перенесенного заболевания, могут сдать плазму, придя на станцию переливания крови, сообщили в пресс-службе главы республики. Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии открыли отделение забора плазмы у перенесших COVID-19

09:41 19.02.2021 Вакцинация в Ростовской области. donland.ru

09:45 19.02.2021 Власти Санкт-Петербурга готовятся к третьей волне пандемии коронавируса, которая может произойти из-за низких темпов вакцинации населения. Об этом: Петербург готовится к «третьей волне» пандемии

09:46 19.02.2021 В Москве до 2023 года планируется закупить 6 тыс. единиц новейшего медицинского оборудования. Об этом 19 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. «В 2020 — 2023 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования — ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое», — написал мэр. Читайте также: Собянин рассказал о планах закупки медоборудования до 2023 года

09:49 19.02.2021 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 108,3 млн. Об этом 19 февраля сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор. Читайте подробнее: В России провели более 108,3 млн тестов на SARS-CoV-2

09:55 19.02.2021 152 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба администрации главы республики. Сообщается, что всего в республике выявлено 27 298 случаев заражения этой инфекцией. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили еще 152 носителя коронавируса

10:08 19.02.2021 Власти Санкт-Петербурга планируют выполнить намеченный план по массовой вакцинации населения к 1 июля 2021 года. Читайте подробнее: В Петербурге раскрыли подробности плана по массовой вакцинации населения

10:08 19.02.2021 В Чувашии продолжается освобождение коечного фонда, перепрофилированного для лечения пациентов с коронавирусом. Читайте подробнее: В Чувашии закрывают ещё два ковидных стационара

10:38 19.02.2021 В Республике Крым продолжается снижение числа новых носителей коронавируса — за минувшие сутки, 18 февраля, подтверждено 117 новых случаев заражения. Об этом 19 февраля сообщили в региональном оперативном штабе. Накануне сообщалось о 126 новых пациентах. Читайте подробнее: В Крыму скончались ещё шесть пациентов с COVID-19

10:42 19.02.2021 Как сообщает 19 февраля городской оперативный штаб, за последние 24 часа в городе проверили на наличие вируса 22 885 человек. Читайте также: За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 23 тыс. человек

10:57 19.02.2021 В Челябинской области за 18 февраля выявили 233 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Число ежедневно обнаруживаемых случаев заражения продолжает снижаться. Для сравнения: за 17 февраля в регионе выявили 28 ковид-пациентов, за 16-е — 249, а за 15-е — 255. Тем не менее с начала пандемии на Южном Урале обнаружили уже 50 209 случаев заражения. Подробности в материале: В Челябинской области выявили уже более 50 тыс. носителей коронавируса

11:08 19.02.2021 За минувшие сутки в России исследования выявили 13 433 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 19 февраля в оперативном штабе Москвы. Новые случаи зафиксированы во всех регионах РФ, лидерами оказались Москва (1972 случая), Санкт-Петербург (1087) и Подмосковье (687). Читайте подробнее: В России выявили 13433 новых случая заражения коронавирусом

11:12 19.02.2021 В России за прошедшие сутки выявили 13 433 случая заражения коронавирусом, сообщили 19 февраля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В России за сутки выявили 13,4 тыс. носителей коронавируса

11:13 19.02.2021 За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 470 человек. Об этом сообщили 19 февраля в оперативном штабе Москвы. Читайте подробнее: В России от COVID-19 умерли ещё 470 человек

11:22 19.02.2021 Статистика распространения COVID-19 в регионах Сибири на 19 февраля. Цитата buzoters_and_crows.

11:22 19.02.2021 В Брянской области 19 февраля подтверждены 117 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1881 тест. Читайте также: В Брянской области подтвердили 117 новых случаев заражения коронавирусом

11:23 19.02.2021 В Ленинградской области за прошедшие стуки выявили 188 новых носителей коронавируса, что на одного человека больше, чем сутками ранее. Продолжается рост числа летальных исходов от COVID-19, за сутки в регионе подтверждены еще 11 смертей. Об этом: В Ленобласти зафиксировали 188 инфицированных и 11 умерших от ковида

11:25 19.02.2021 В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 56 и 57. Подробности в материале: В Чувашии умерли ещё шесть пациентов с коронавирусом

11:29 19.02.2021 Заведениям общественного питания в Бурятии разрешили работать до полуночи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующие изменения внесены в указ главы республики Алексея Цыденова о борьбе с коронавирусом. Читайте также: Заведениям общепита в Бурятии продлили время работы

11:30 19.02.2021 В Петербурге продолжается держаться «плато» по коронавирусу на уровне чуть ниже 1100 случаев в сутки. Как сообщает 19 февраля оперативный штаб, за последние 24 часа в городе зафиксировали 1087 новых случаев заражения. Читайте также: В Петербурге за сутки выявили более тысячи носителей коронавируса

11:31 19.02.2021 В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 165 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 февраля. Накануне, 18 февраля, сообщалось о 169 новых пациентах с коронавирусом. Об этом: На Кубани за сутки выявили 165 новых носителей коронавируса

11:33 19.02.2021 В Ленинградской области к настоящему времени привито от коронавируса более 25,6 тыс. жителей региона, на это истрачено 52,6% от поставленных в регион комплектов препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Об этом 19 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. Читайте подробнее: В Ленобласти вакцинированы от коронавируса 25,6 тыс. жителей региона

11:37 19.02.2021 Второй день подряд в Петербурге повышается суточная смертность от COVID-19. По данным оперативного штаба от 19 февраля, за последние сутки в городе подтвердили 47 летальных случаев болезни. Читайте подробнее: В Петербурге смертность от COVID-19 опять приблизилась к уровню Москвы

11:39 19.02.2021 В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превышает выявленное количество случаев заражения коронавирусом — соответственно 125 и 123. Читайте подробнее: За сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с коронавирусом

11:39 19.02.2021 В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 30 869 пациентов, или около 84,2% от общего числа заболевших. За сутки поборол болезнь 401 человек. На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтвердилась у 36 664 человек, за сутки заболели 193 жителя. Накануне носителями инфекции стали 195 человек. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 424 пациента. Новыми жертвами вируса за сутки стали вновь трое пензенцев. Читайте подробнее: В Пензенской области за сутки коронавирус подтвердился у 193 человек

11:41 19.02.2021 В Саратовской области иммунизацию от коронавируса, по информации на 19 февраля, прошли 51 961 человек, за сутки — 2,7 тыс. жителей. Первый этап вакцинации осуществили 35 498 человек, 222 жителя — за сутки. Полностью завершили иммунизацию 16 463 человека, за минувший день — 2478 саратовцев. Читайте также: В Саратовской области привили от COVID-19 почти 52 тыс. человек

11:41 19.02.2021 В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 59 человек. Всего подтверждено по состоянию на 19 февраля 17 486 случаев инфицирования. Днем ранее коронавирус подтвердился у 60 жителей республики. Всего выздоровели 14 095 пациентов, за сутки — 103 человека. С начала наблюдения подтверждены 310 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Жертвами ковида накануне стали три человека. Читайте также: В Татарии за сутки скончались от COVID-19 три человека

11:44 19.02.2021 В Нижегородской области по состоянию на 19 февраля выявили 41 — новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 417 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 92 970 случаев. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 416 новых носителей коронавируса

11:46 19.02.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 320 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля. Это на три случая меньше, чем днём ранее. Об этом: В Ростовской области выявили 320 носителей коронавируса

11:50 19.02.2021 В Оренбургской области за сутки выявлено 110 заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта 2020 года в регионе зарегистрирован 36 731 случай заражения. От коронавирусной инфекции излечились 33 305 человек, в том числе 169 — за последние сутки. На сегодняшний день в больницах лечение получают 633 человека, у которых диагностирован COVID-19. Состояние 195 пациентов оценивается медиками как тяжелое. С начала пандемии жертвами заболевания стали 565 оренбуржцев. За последние сутки подтверждено пять смертей. Подробности в материале: Выявлено ещё 110 носителей коронавируса в Оренбуржье

11:50 19.02.2021 За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2349 человек. Читайте также: Ещё 12 нижегородцев скончались от COVID-19

11:51 19.02.2021 В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали четыре человека. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 619 саратовцев. Об этом 19 февраля сообщает облминздрав. Читайте также: За сутки в Саратовской области скончались от COVID-19 четыре человека

11:53 19.02.2021 Число летальных исходов ковид-пациентов в Мурманской области выросло до 909. Подробности в материале: В Мурманской области за сутки выявили 121 носителя коронавируса

11:54 19.02.2021 292 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе выявлено 45 986 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с инфекцией 42 244 человека, в том числе 290 человек выздоровели в минувшие 24 часа. Об этом: В Самарской области за сутки выявили 292 носителя коронавируса

11:56 19.02.2021 В Ростовской области за последние сутки скончались 23 пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля. Читайте также: В Ростовской области жертвами COVID-19 стали более 3 тыс. человек

12:03 19.02.2021 Власти Республики Карелия из-за высокой летальности от COVID-19 среди пенсионеров разрешили работающим жителям в возрасте 65 лет и старше продлить больничные листы. За последние сутки в регионе вновь зарегистрировано три смерти среди жителей преклонного возраста. Об этом: В Карелии из-за смертности среди пенсионеров продлили ограничения

12:04 19.02.2021 Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко утвердил очередные послабления коронавирусных ограничений. В островном регионе разрешены массовые мероприятия в закрытых помещениях. Читайте также: Власти Сахалина ослабили коронавирусные ограничения

12:14 19.02.2021 В Пермском крае за сутки выявлено 243 случая заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 19 февраля оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Среди новых носителей коронавируса 20 детей и 223 взрослых. В больницах лечение получают 32 человека, остальные 211 человек находятся дома под наблюдением врачей. С конца марта 2020 года в Прикамье зафиксировано 44 878 носителей коронавируса. От COVID-19 оправились 37 069 человек. Читайте также: В Прикамье выявлено 243 новых заражения коронавирусом

12:15 19.02.2021 В Свердловской области подтвердили новые 216 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Для сравнения, 18 февраля 2021 года в области зарегистрировали 218 носителей вируса SARS-CoV-2. Нынешний показатель — минимальный за зиму 2020−2021 года. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 75 921 случай заражения коронавирусом. Об этом: На Среднем Урале выявили ещё 216 носителей коронавируса

12:16 19.02.2021 В Ростовской области установлены случаи заражения коронавирусом после введения первой дозы антиковидной вакцины. Об этом в телеэфире сообщила главный инфекционист донского минздрава Светлана Водяницкая. Читайте подробнее: Ростовские медики заразились коронавирусом после прививки от COVID-19

12:20 19.02.2021 85 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 19 февраля, что на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной группе. Выписаны 87 пациентов, скончались три человека. Читайте также: В Рязанской области выявили ещё 85 носителей коронавируса

12:26 19.02.2021 Тесты на антитела к COVID-19 мошенники предлагают купить через фейковые онлайн-магазины. Об этом сообщает 19 февраля пресс-служба Роскачества. «Главный стоп-фактор — перевод по реквизитам частного лица или на электронный кошелек», — подчеркнули в организации. Об этом: Роскачество предупредило о мошеннических продажах тестов на антитела

12:34 19.02.2021 В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 150 новых носителей коронавируса, растут темпы вакцинации населения от COVID-19. По данным регионального минздрава, в вакцинации участвуют 39 682 жителя региона, в том числе 28 527 человек получили первый компонент, 11 555 — оба. Подробности в материале: Алтай наращивает темпы вакцинации от COVID-19

12:40 19.02.2021 Алтайский край поступило ещё 14 200 доз вакцины против коронавируса. Как сообщает сегодня, 19 февраля, пресс-служба правительства региона, таким образом, общее количество прививочного компонента составило 66 542 комплекта. Он распределён в 81 медицинскую организацию края. «В прививочной кампании участвуют все районные больницы. Пациентов прививают согласно сформированным заранее спискам. Также в отдаленные населенные пункты региона выезжают мобильные ФАПы», — поясняет региональный минздрав. Читайте также: Алтайский край получил большую партию вакцины от COVID-19

12:45 19.02.2021 В Курской области 19 февраля зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 29 тыс. 433 положительных теста. Об этом: В Курской области выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом

12:48 19.02.2021 В Курской области по состоянию на 19 февраля зарегистрировано 430 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены шесть смертей. Читайте подробнее: В Курской области скончались 430 пациентов с COVID-19

12:50 19.02.2021 В Липецкой области 19 февраля подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 23 тыс. 614 положительных тестов. Подробности в материале: В Липецкой области за сутки выявлены 127 новых носителей коронавируса

13:00 19.02.2021 По состоянию на 19 февраля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 61 040 человек, в том числе за последние сутки в регионе подтверждено 172 случая заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Красноярском крае выявлено уже более 61 тыс. носителей коронавируса

13:04 19.02.2021 В Карелию поступила новая партия вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в составе 4,2 тыс. комплектов из двух доз. Читайте подробнее: В Карелию поступило еще более четырех тысяч доз вакцины «Спутник V»

13:06 19.02.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 14 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 19 февраля в оперативном штабе региона. Подробности в материале: Ещё 14 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае

13:08 19.02.2021 Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 19 февраля 36 718 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 387 человек, 394 пациента с COVID-19 скончались.

13:20 19.02.2021 В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе было зарегистрировано 414 летальных случаев. Читайте также: В Липецкой области скончались ещё три пациента с COVID-19

13:24 19.02.2021 В Новосибирской области на сегодняшний день работают 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Прививки поставили уже около 45 тысяч новосибирцев. В день прививаются более 4 тысяч человек. Такие данные были озвучены в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу сегодня, 19 февраля. Об этом: От коронавируса ежедневно прививаются более 4 тысяч новосибирцев

13:24 19.02.2021 В прививочных кабинетах поликлиник Иркутской области 18 февраля начали вакцинировать от COVID-19 призывников. Как пояснили в минздраве региона, всего в связи с началом весенней призывной кампании 2021 года прививки поставят порядка трёх тысяч молодых людей призывного возраста. ⠀ «Работу по иммунизации жителей Иркутской области, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, мы начали заранее. К 1 апреля у наших призывников уже выработается иммунитет», — пояснил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Он подчеркнул также, что вакцинация призывников проводится в добровольном порядке. Об этом: В Приангарье началась вакцинация призывников

13:25 19.02.2021 В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 февраля. Для сравнения: днём ранее было выявлено 46 носителей инфекции. Об этом: Ещё 50 жителей Калмыкии заразились коронавирусом

13:25 19.02.2021 Желание пройти вакцинацию от коронавируса среди жителей Подмосковья растёт с каждым днем. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой 19 февраля приводятся на сайте регионального правительства. Министр здравоохранения области отметила, что в регионе от коронавируса уже привились около 220 тысяч человек. При этом в Подмосковье увеличиваются поставки вакцины «Спутник V». Читайте подробнее: Среди жителей Подмосковья растет число желающих привиться от коронавируса

13:26 19.02.2021 Во Владимирской области 19 февраля подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 26 тыс. 242 носителя вируса. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 135 носителей коронавируса

13:27 19.02.2021 Во Владимирской области по состоянию на 19 февраля зарегистрировано 809 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены восемь смертей. Читайте подробнее: Во Владимирской области скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

13:29 19.02.2021 В Республике Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов, находящихся на лечении от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 19 февраля. Об этом: В Калмыкии ещё два пациента стали жертвами коронавируса

13:32 19.02.2021 В Югре за сутки выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 129 случаев. Читайте подробнее: В Югре за сутки выявили 135 заражений коронавирусом

13:34 19.02.2021 По масштабам вакцинации от коронавирусной инфекции Санкт-Петербург в настоящее время отстаёт от Москвы в три раза. Это отставание обусловлено целым рядом факторов, объяснил кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко. Читайте подробнее: Вакцинация от коронавируса в Петербурге отстаёт от Москвы в три раза

13:40 19.02.2021 В Карачаево-Черкесии переведут в резерв мощности ковид-госпиталя «Северный», расположенного в северной части города Черкесска. Он оказывал помощь пациентам с коронавирусом с апреля 2020 года. Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии переведут в резерв госпиталь «Северный»

13:45 19.02.2021 135 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 19 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем сутками ранее. Выписаны после лечения 178 пациентов, зарегистрировано три летальных исхода. Читайте также: В Белгородской области выявили ещё 135 носителей коронавируса

13:48 19.02.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 30 зарегистрированы в Кургане, сообщает 19 февраля региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 81 случай. Читайте подробнее: В Зауралье за сутки коронавирусом заразились 82 человека, семеро скончались

13:48 19.02.2021 После завершения выходных дней, в будущую среду, 24 февраля, в пяти торгово-развлекательных центрах Санкт-Петербургу будут развернуты пункты вакцинации от коронавируса. В ближайшее время их число может возрасти до 15-ти. Об этом 19 февраля сообщил губернатор Александр Беглов. Читайте также: В Петербурге вакцинацию от коронавируса могут начать в 15 торговых центрах

13:50 19.02.2021 В Тамбовской области 19 февраля подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 25 тыс. 159 носителей вируса. Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 128 новых носителей коронавируса

13:51 19.02.2021 В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончался 321 человек. Об этом: В Тамбовской области скончались ещё три пациента с COVID-19

13:53 19.02.2021 В Дагестан прибыла еще одна партия вакцины от COVID-19. Республика получила 7100 доз препарата Гам-КОВИД-Вак. В ближайшее время она будет распределена в соответствии с потребностями в центры вакцинации, сообщили 19 февраля в пресс-службе минздрава региона. Об этом: В Дагестан поступили еще 7100 доз вакцины от коронавируса

14:00 19.02.2021 По состоянию на 19 февраля в Омской области выявлено 40 003 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 108 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом: В Омской области число выявленных носителей коронавируса превысило 40 тысяч

14:10 19.02.2021 В Омской области выросло число жертв COVID-19. Как сообщили 19 февраля в областном оперштабе, за прошедшие сутки в регионе скончались пять пациентов с коронавирусом. Читайте также: Ещё пять пациентов с коронавирусом скончались в Омской области

14:14 19.02.2021 В Тюменской области за сутки выявлен 91 случай заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 95 случаев. Читайте также: В Тюменской области за сутки выявлен 91 носитель коронавируса

14:25 19.02.2021 В Петербурге снижается общее число госпитализированных с коронавирусной инфекцией. За последние 14 дней, по сравнению с предыдущими 14 днями, данный показатель снизился на 27%. Небольшой рост госпитализаций в последние дни имеет своё объяснение. Подробности в материале: В Петербурге объяснили рост числа госпитализаций с ковидом в последние дни

14:30 19.02.2021 В Коми за сутки скончались три ковид-пациента. Читайте подробнее: В Коми за сутки скончались три человека с COVID-19

14:33 19.02.2021 Медицинскую помощь больным с COVID-19 и пневмониями в Петербурге продолжают оказывать 16 городских и пять федеральных стационаров. В общей сложности в городе развёрнуты 9273 инфекционные койки, из них 42% в настоящее время свободны. Читайте также: В Петербурге свободны 42% коек для больных с ковидом и пневмониями

14:33 19.02.2021 За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 64 случая заражения коронавирусом, сообщили 19 февраля в региональном оперштабе. Об этом: Коронавирус выявлен ещё у 64 жителей Томской области

14:36 19.02.2021 Материал газеты Washington Post о том, что некоторые американские дипломаты, работающие в Москве, обратились к российским властям с просьбой привить их вакциной «Спутник V», вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 19 февраля в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: В сети обсудили слухи о просьбе дипломатов из США привиться «Спутником V»

14:44 19.02.2021 Ещё пять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Томской области. Об этом сообщили 19 февраля в областном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Томской области скончались уже 299 пациентов с коронавирусом

14:46 19.02.2021 В Мордовии по состоянию на 19 февраля выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 62 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 331 случая. Читайте также: В Мордовии вновь выявили 62 новых носителей коронавируса

14:47 19.02.2021 Около 8,5 тыс. петербуржцев прошли реабилитацию после перенесенного заболевания COVID-19, еще около 2,2 тыс. горожан предстоит ее пройти. Об этом: Около 8,5 тысяч петербуржцев прошли реабилитацию после ковида

14:50 19.02.2021 Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что для пожилых жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями до 11 марта включительно продлевается обязательный режим самоизоляции. Читайте также: Глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности в республике

14:51 19.02.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 153 человек. Об этом: Ещё один житель Мордовии скончался от COVID-19

14:56 19.02.2021 В Марий Эл по состоянию на 19 февраля выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 49 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 461 случая. Читайте подробнее: В Марий Эл вторые сутки выявляют меньше 40 новых носителей коронавируса

14:59 19.02.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 165 человек. Читайте подробнее: От COVID-19 за сутки скончались двое жителей Марий Эл

15:04 19.02.2021 За последние сутки в Новгородской области выявлено 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 19 февраля в региональном оперштабе. С начала недели суточная цифра новых носителей сократилась на восемь случаев. Подробности в материале: В Новгородской области снижается суточное число новых случаев коронавируса

15:07 19.02.2021 Из-за коронакризиса граждане РФ перешли в режим жесткой экономии. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. По ее словам, жители РФ стараются закрыть или частично досрочно погасить имеющиеся потребительские кредиты, рефинансировать их путем объединения нескольких кредитов в один с пролонгацией срока погашения. Кроме того, большинство населения в этом году наконец задумалось о необходимости иметь денежную подушку безопасности и старается всеми силами оптимизировать семейный бюджет и сократить все личные расходы. Читайте также: Все меньше граждан РФ могут позволить себе брать кредиты — экономист

15:09 19.02.2021 Минздрав по Новосибирской области организовал служебную проверку после многочасовой очереди на вакцинацию от COVID-19 в одной из новосибирских поликлиник.

15:18 19.02.2021 В Калужской области до 31 марта 2021 года продлён режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. Жители и гости Калужской области обязаны носить маски во всех общественных местах, в том числе и в транспорте. Одновременно предусматривается продление режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 20 марта 2021 года. Об этом: В Калужской области продлили масочный режим

15:19 19.02.2021 В Волгоградской области 19 февраля подтверждён 201 случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 198 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили ещё 201 случай заражения коронавирусом

15:20 19.02.2021 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 19 февраля выявили 2192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 6 ноября. Накануне было выявлено 2207 новых носителей коронавируса. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 508 683 случаев. Читайте также: В Поволжье впервые с ноября выявили меньше 2,2 тыс. носителей коронавируса

15:21 19.02.2021 За последние сутки в Псковской области еще два человека скончались от последствий заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией. Тем временем суточное количество новых зараженных снижается. Читайте подробнее: В Псковской области список жертв COVID-19 увеличился до 163 человек

15:22 19.02.2021 В Татарии с начала исследований на новую коронавирусную инфекцию всего провели более 1,83 млн тестирований, за сутки — 7 803 исследований. Всего анализы на новую коронавирусную инфекцию проводят в 21 лаборатории. Сдать тест на COVID-19 на платной основе для удобства пребывающих возможно также по прилету в международном аэропорту Казани. Об этом: В Татарии провели более 1,8 млн тестов на коронавирус

15:27 19.02.2021 То, что в РФ снижаются объемы потребительского кредитования, негативно влияет на российскую экономику. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. «[Однако] в условиях кризиса снижение выдачи потребительских кредитов вполне оправданно и разумно, — сказала Степанова. — Растущая долговая нагрузка в кризисной экономике негативно влияет на доходы населения, а дальнейший рост просроченной задолженности угрожает благосостоянию граждан. Сокращение потребительской кредитной активности в период пандемии позволяет ограничить накопление рисков и повысить устойчивость финансовых организаций». Подробности в материале: В том, что жители РФ берут меньше потребкредитов, нашли и плюсы и минусы

15:35 19.02.2021 Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, который накануне был госпитализирован с коронавирусом, принял решение не переносить премьеру спектакля «Буратино». Об этом: Заболевший COVID-19 Соломин решил не переносить премьеру своего спектакля

15:44 19.02.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 131 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 19 февраля. Днём ранее, 18 февраля, в регионе было зарегистрировано 138 случаев. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 тыс. 742 человек. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлен 131 носитель коронавируса

15:49 19.02.2021 Ряд сотрудников посольства Мексики в РФ привились вакциной «Спутник V», сообщает РИА Новости.

15:50 19.02.2021 Если ситуация с коронавирусом будет и дальше улучшаться, то уровень безработицы в России тоже пойдет вниз. Об этом заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Об этом: Уровень безработицы в РФ продолжит снижаться — прогноз экономиста

15:51 19.02.2021 В России в данное время пациентов, нуждаются в реабилитации после COVID-19, насчитывается почти 3 миллиона человек. Подробности в материале: Почти 3 млн жителей России нуждаются в реабилитации после COVID-19

16:12 19.02.2021 Сворачивание антикризисных мер, принятых Банком России в 2020 году, чтобы помочь банкам пережить экономические последствия пандемии коронавируса, — вполне закономерное и ожидаемое явление. Об этом заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Читайте подробнее: Экономист оценил планы Центробанка РФ свернуть антикризисные меры

16:25 19.02.2021 Ряд сотрудников посольства Чили в Москве привились вакциной «Спутник V», сообщает РИА Новости.

16:34 19.02.2021 Более трети российских предпринимателей все еще наблюдают ухудшение своего положения в результате коронавирусного кризиса. Об этом сообщил 19 февраля бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Положение трети предпринимателей РФ ухудшается — бизнес-омбудсмен Титов

16:34 19.02.2021 От 20% до 70% населения России в зависимости от региона имеют иммунитет к коронавирусу, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врач-инфекционист Евгений Тимаков. Однако, по его словам, этого недостаточно для контроля эпидемиологического процесса.

16:37 19.02.2021 В Калужской области за сутки подтверждены четыре летальных исхода пациента с COVID-19. Об этом сообщает 19 февраля областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончались 245 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Калужской области за сутки коронавирус унёс жизнь одного человека

16:41 19.02.2021 В Видновской районной клинической больнице Московской области врачи спасли 49-летнюю пациентку, сообщили в пресс-службе минздрава региона. Об этом: В Подмосковье врачи спасли женщину со стопроцентным поражением лёгких

16:56 19.02.2021 В Свердловской области зафиксировали ещё 13 летальных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Для сравнения, днём ранее (18 февраля 2021 года) в области подтвердили смерть 11 человек от COVID-19. Всего в регионе скончался от данной инфекции 2281 человек. В России погибли уже 82 396 пациентов, заболевших COVID-19. Читайте подробнее: Число смертей от COVID-19 на Среднем Урале приблизилось к 2,3 тыс

17:19 19.02.2021 Более 21 тысячи добровольцев сделали прививки от COVID-19 в Рязанской области. Вакцинация проходит на базе 40 стационарных пунктов, сообщили ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: В Рязанской области прививки от COVID-19 сделали свыше 21 тысячи жителей

17:36 19.02.2021 В Астраханской области 19 февраля подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 27 тыс. 393 положительных теста. Читайте также: В Астраханской области выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом

17:40 19.02.2021 Оперативная информация по коронавирусу. Алтайский край. Источник: altairegion22.ru

17:42 19.02.2021 В Астраханской области по состоянию на 19 февраля подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 537 человек. Читайте также: В Астраханской области скончались ещё три пациента с COVID-19

17:44 19.02.2021 Более 20 тысяч жителей Архангельской области сделали прививку от COVID-19, полный вакцинальный комплекс завершили более двух тысяч человек. Подробности в материале: В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 20 тысяч человек

17:48 19.02.2021 Власти Карелии призвали переболевших коронавирусной инфекцией жителей региона стать донорами антиковидной плазмы, которая может дать шанс тяжелобольным пациентам с COVID-19. Сдать плазму можно в Республиканской станции переливания крови, предварительно записавшись. Подробности в материале: Жителей Карелии призвали стать донорами антиковидной плазмы

18:04 19.02.2021 В Архангельской области из-за COVID-19 на карантин отправили 71 класс. Об этом: В Архангельской области из-за COVID-19 закрыли четыре школы

18:10 19.02.2021 Подмосковные врачи спасли пациентку с полным поражением легких, развившемся на фоне COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области. Пациентка в возрасте 49 лет была доставлена в Видновскую районную клиническую больницу. На момент поступления женщина не могла дышать, и медицинский персонал незамедлительно подключил её к аппарату неинвазивной вентиляции легких.

18:18 19.02.2021 Количество вакцинированных от коронавируса жителей Псковской области за неделю достигло 13 тыс. человек. Одновременно в регион поставлено около 20 тыс. комплектов препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации. Читайте также: Количество вакцинированных в Псковской области за неделю достигло 13 тысяч

18:24 19.02.2021 Жителей Архангельской области предупредили, что защитные маски придется носить как минимум месяц. Читайте также: Архангельские власти не видят причин для отмены масочного режима

19:08 19.02.2021 Оперативная информация по коронавирусу. Ставропольский край. Фото: scovid19. pobeda26.ru

19:20 19.02.2021 Более 27 тысяч военнослужащих и членов их семей в Западном военном округе прошли полную вакцинацию российским препаратом от короновирусной инфекции «Спутник V». В ближайшее время планируется вакцинировать вторым компонентом более 40 тысяч военнослужащих и членов их семей, получивших первую дозу вакцины. Дополнительно Западный военный округ получил свыше 55 тысяч комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для прививания остальных военнослужащих и участников парада Победы 9 мая.

19:22 19.02.2021 Прививки в армии. Фото: Дмитрий Шутов, пресс-служба ЗВО

19:51 19.02.2021 Разработчики «Спутника V» опровергли информацию о некорректной форме подачи заявки на регистрацию российской вакцины в ЕС.

19:52 19.02.2021 Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе понимают, что «Спутник V» действительно если не самая лучшая, то «совершенно точно в ряду первых» вакцин в мире. «Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии», — сказал Лавров.

20:04 19.02.2021 Разработчики «Спутника V» рассказали, что дипломаты из 12 стран уже вакцинировались препаратом.

20:07 19.02.2021 В Петербурге четвертые сутки подряд растёт количество госпитализаций пациентов с COVID-19 и подозрением на него, по сравнению с теми же днями предыдущей недели. За последние сутки в больницы доставлены 443 человека, что на 10,47% больше, чем ровно неделю назад. Подробности в материале: В Петербурге еще на 10% возросла госпитализация пациентов с ковидом

20:14 19.02.2021 Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова бессимптомно переболела COVID-19. «Антитела есть, а когда болела — не заметила. Странная болезнь», — написала градоначальник в соцсети. Об этом: Мэр Сыктывкара не заметила, как переболела COVID-19

20:18 19.02.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мы видим продолжающееся снижение в Москве заболеваемости коронавирусом и госпитализации, но пандемия не прошла, надо беречься.

20:22 19.02.2021 За весь период в Петербурге вакцинировано196 173 человека. Это составляет3,6% от численности постоянного населения города. При этом полностью закончили цикл вакцинации из двух прививок54 324 человека, или1% от населения Петербурга. Читайте также: В Петербурге полностью вакцинировали от коронавируса 1% населения

20:25 19.02.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице обнадёживающей. «Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах. Но просто надо иметь ввиду, что пандемия еще не прошла, и надо все равно беречься», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия».

20:42 19.02.2021 Сотрудники уже 12 иностранных диппредставительств в России сделали прививки от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», сообщается на официальной страницы вакцины в Twitter. Об этом: Сотрудники 12 иностранных посольств в России вакцинировались «Спутником V»

21:32 19.02.2021 Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19. Фото: mos.ru

21:38 19.02.2021 В Ненецком автономном округе вакцинацию от COVID-19 завершили более 500 человек. Читайте подробнее: В НАО прививку от COVID-19 сделали 1,5 тысячи человек

21:50 19.02.2021 Посол Венесуэлы в РФ КарлосРафаэль Фария Тортоса заявил, что почти все сотрудники дипмиссии страны, включая его самого, привились «Спутником V».

22:03 19.02.2021 Вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Фото: 08.mchs.gov.ru.

23:58 19.02.2021 Госпиталь для больных с COVID-19 в московском посёлке Коммунарка принимает участие в исследовании, имеющем целью определить возможность выявления коронавируса у пациентов по кашлю, рассказал главный врач учреждения Денис Проценко. Подробности в материале: Проценко рассказал об исследовании метода выявления COVID-19 по кашлю

03:05 20.02.2021 В Еврейской автономной области за последние 24 часа выявили три случая заражения коронавирусом (днём ранее — четыре). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4293 жителей. Читайте подробнее: В Еврейской АО выявляются единичные случаи заражения коронавирусом

03:26 20.02.2021 В регионах России первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 3,23 млн человек. Наибольший интерес к прививочной кампании проявляют жители Дальнего Востока, а Сахалин оказался лидером в стране по числу вакцинированных, такие данные приводит РБК в результате опроса региональных оперативных штабов и минздравов. Читайте подробнее: Сахалин лидирует в РФ по темпам вакцинации от коронавируса

04:07 20.02.2021 В Западном военном округе (ЗВО) Вооружённых Сил (ВС) России от COVID-19 было полностью вакцинировано препаратом «Спутник V» более 27 000 военнослужащих и членов их семей. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ. Читайте также: В ЗВО от COVID-19 привили более 27 тыс. военнослужащих и членов их семей

05:32 20.02.2021 В Новосибирске начата служебная проверка из-за очереди на вакцинацию от коронавируса в городской поликлинике №27. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Об этом: В новосибирском минздраве объяснили очереди на вакцинацию от коронавируса

05:41 20.02.2021 Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и компания «Вектор-БиАльгам» приступили к совместному выпуску вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Вакцину планируют производить объёмом от одного миллиона до нескольких миллионов доз в месяц. Об этом «РБК Новосибирск» сообщили в компании. Подробности в материале: В Новосибирске запущено ещё одно производство вакцины от коронавируса

06:26 20.02.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 32 915. Об этом утром 20 февраля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Подробности в материале: В Бурятии число погибших от COVID-19 достигло 700 человек

07:07 20.02.2021 На Камчатке за последние сутки выявили ещё 38 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 39). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 13 223 человек. Об этом: На Камчатке выявили уже более 13 тыс. носителей коронавируса

07:10 20.02.2021 День оленевода на Ямале в 2021 году состоится в усечённом формате и с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Любимый праздник ямальцев будет проводиться только на открытом воздухе, ярмарочные и развлекательные площадки рассредоточатся на обширной территории. Подробности в материале: На Ямале День оленевода пройдёт с соблюдением антиковидных правил

07:55 20.02.2021 В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 20 февраля достигло 426 человек. За сутки скончались еще два пациента — 89-летняя женщина и 69-летний мужчина. Читайте также: В Пензенской области за сутки от COVID-19 скончались два человека

08:00 20.02.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 32 915. Подробности в материале: В Бурятии число случаев заражения SARS-CoV-2 приближается к 33 тысячам

08:09 20.02.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 20 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2234 человека, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 259 человек, +31 за последние сутки) и ОРВИ (23 660 человек, +107 за сутки). Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

08:15 20.02.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1827 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 20 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 54 005 человек (+246 за последние сутки). Госпитализированы 1763 пациента (-7 за последние сутки). Об этом: В Приангарье выявили уже более 54 тысяч носителей SARS-CoV-2

08:19 20.02.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 20 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 37 873 человека, причём 129 из них вновь обнаружили за последние сутки. Подробности в материале: Более 36 тысяч забайкальцев победили COVID-19

08:40 20.02.2021 В Пермском крае успешно решается одна из первоочередных задач — вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В регионе иммунизация организована на высоком уровне, «главное — чтобы вакцина поставлялась своевременно». Такой вывод сделал полпред президента в ПФО Игорь Комаров, который находится в регионе с двухдневной рабочей поездкой. Читайте подробнее: Комаров положительно оценил политику власти Прикамья в период пандемии

09:17 20.02.2021 В Саратовской области с 25 февраля отменяются ограничения в работе заведений общественного питания. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Ранее заведениям общественного питания запрещалось работать с 23:00 до 6:00 часов. Читайте подробнее: В Саратовской области сняли ограничения на работу учреждений общепита

09:36 20.02.2021 В январе 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, эпидемиологическая обстановка в Забайкалье характеризовалась ростом заболеваемости населения острыми инфекциями верхних дыхательных путей и гонококковой инфекцией. Об этом информирует территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. Вместе с тем в регионе зарегистрировано снижение заболеваемости: сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями, хроническими вирусными гепатитами (впервые выявленными). Об этом: Забайкальцы стали чаще болеть ОРЗ и гонококковой инфекцией

09:36 20.02.2021 В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, скончались двое мужчин 61 и 68 лет и 73-летняя женщина. Об этом: В Хакасии число жертв COVID-19 достигло 440

09:47 20.02.2021 В Новосибирской области снимаются ограничения в работе спортивных сооружений, театров, кинотеатров и других объектов культуры, а также по времени работы предприятий общественного питания. Соответствующий проект постановления одобрен сегодня, 20 февраля, на заседании регионального правительства. Подробности в материале: С новосибирских кинотеатров, театров и заведений общепита сняли ограничения

09:58 20.02.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 20 февраля, за прошедшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 68 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: Кузбасс пережил сутки без жертв коронавируса

09:59 20.02.2021 В Югре за сутки выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ХМАО составлял 125 случаев. Читайте также: В Югре за сутки выявлено 127 заражений коронавирусом

10:00 20.02.2021 Третья российская вакцина от COVID-19 — «КовиВак», созданная Центром им. Чумакова — зарегистрирована Минздравом РФ. Об этом 20 февраля сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании по теме обращения вакцин. Об этом: В России зарегистрировали третью вакцину от COVID-19

10:08 20.02.2021 148 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба оперативного штаба региона. Сообщается, что всего в республике было выявлено 27 446 случаев заражения этой инфекцией. При этом выздоровели 21 864 человека, в том числе 192 победили вирус в прошедшие 24 часа. Об этом: В Башкирии за сутки выявили 148 носителей коронавируса

10:10 20.02.2021 В Новосибирской области за минувшие сутки выявлены ещё 124 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 118 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: В реанимацию попали 85 новосибирцев с коронавирусом

10:10 20.02.2021 На сегодняшний день в России произведено более 10 млн доз «Спутника V» и около 80 тысяч доз «ЭпиВакКороны». Об этом в ходе совещания об обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Мы постоянно наращиваем темпы выпуска вакцин. Уже произведено свыше десяти миллионов доз «Спутника V» и порядка 80 тысяч доз «Эпиваккороны». В ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата «Ковивак», — сказал Мишустин. Подробности в материале: Мишустин анонсировал запуск промышленного производства «Ковивака»

10:14 20.02.2021 Минздрав РФ зарегистрировал третью российскую вакцину от COVID-19 «Ковивак». Об этом заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Минздравом России принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса «Ковивак», разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко заявил об эффективности и безопасности «Ковивака»

10:14 20.02.2021 Представители Татауровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса опровергли ранее появившуюся информацию о принуждении педагогов к вакцинации от коронавируса. Читайте также: В Бурятии опровергли принуждение педагогов к вакцинации от COVID-19

10:18 20.02.2021 Исследования вакцины «Ковивак» в рамках её использования для пожилых лиц и детей могут начаться в апреле 2021 года. Об этом ТАСС заявил гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. «Минздрав зарегистрировал вакцину «Ковивак», и мы планируем, что в рамках третьей фазы, в апреле текущего года, начнем клинические исследования наше вакцины для детей и для людей старше 60 лет», — сказал Ишмухаметов. Подробности в материале: Исследования «Ковивака» на пожилых и детях могут начаться в апреле

10:21 20.02.2021 В Петербурге сохраняют примерный суточный объем обследований на коронавирус. По данным оперативного штаба, за последние сутки в городе протестировали 22 642 человека. Это примерно на 200 тестов меньше, чем днем ранее. Читайте также: В Петербурге сохранили объемы обследования на коронавирус

10:22 20.02.2021 Жители Северного Кавказа не спешат делать прививку от коронавируса. Субъекты округа оказались аутсайдерами рейтинга по темпам вакцинации, такие выводы сделали эксперты РБК, составившие таблицу субъектов РФ на основании данных оперативных штабов о числе граждан, сделавших хотя бы первую часть двухкомпонентной вакцины. Об этом: Северный Кавказ демонстрирует низкую активность в вакцинации — РБК

10:26 20.02.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлено 65 690 случаев заражения коронавирусом. 57 385 пациентов уже здоровы. 1568 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6 737 человек. Читайте также: В Косово за сутки выявили 340 новых носителей коронавируса

10:34 20.02.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Козбев irkobl.ru

10:35 20.02.2021 Около 10 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступило в 428-й военный госпиталь Центрального военного округа, дислоцированный в Саратове. Первоочередно вакцинации подлежат мдработники, непосредственно принимающие участие в диагностике и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав, дежурные воинских частей и силы соединений. Более 6 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников воинских частей и учебных заведений Центрального военного округа получили вакцину в регионах Поволжья. 18 февраля свыше 13 тыс. доз вакцины поступило в 426-й военный госпиталь в Самаре. Читайте подробнее: В Саратове в военный госпиталь поступило около 10 тыс. доз «Спутника V»

10:53 20.02.2021 В Иркутской области после коронавируса 18 детей заболели Кавасаки-подобным синдромом. Об этом сообщает газета «Областная» со ссылкой на слова и. о. заместителя главного врача по лечебной работе кардиологического центра Иркутской областной детской клинической больницы Вадима Альбота. По его словам, часты случаи, когда перенесенный в легкой форме COVID-19 спровоцировал Кавасаки-подобный синдром. «Данный синдром получил в мире еще одно название — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19, похож по своим проявлениям на классическую болезнь Кавасаки, открытую доктором Т. Кавасаки в 1967 году. Определить ее возбудителя до сих пор не удалось. Заболевание относится к группе системных васкулитов», — пояснила руководитель первого российского центра исследований болезни Кавасаки им. Т. Кавасаки Людмила Брегель. Читайте подробнее: В Приангарье выявили синдром Кавасаки у 18 детей, переболевших SARS-CoV-2

10:53 20.02.2021 В Адыгее принято решение о смягчении ряда ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Указ об этом подписал 18 февраля на основании решения оперативного штаба глава региона Мурат Кумпилов. Читайте также: В Адыгее уменьшили до одного метра социальное дистанцирование

11:00 20.02.2021 Гражданам России для вакцинации в первом полугодии 2021 года будет доступно 59 миллионов комплектов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Такие оценки, исходя из планов производства, сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте подробнее: В России за первое полугодие произведут 88 млн доз вакцины — Голикова

11:04 20.02.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заразившихся трое детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Читайте подробнее: На Алтае коронавирус подтвердился у ещё 26 человек

11:10 20.02.2021 В Чечне число принявших участие в вакцинации достигло 16 854 человека. Такие данные привели в минздраве региона к 20 февраля. Читайте подробнее: В Чечне привились от коронавируса почти 17 тыс. человек

11:10 20.02.2021 Вакцинация зарегистрированным 20 февраля российским препаратом от COVID-19 «Ковивак» противопоказана беременным женщинам, а также женщинам в период грудного вскармливания. Об этом говорится в инструкции к препарату. «Противопоказания: <…> беременность и период грудного вскармливания», — говорится в инструкции. Подробности в материале: Вакцина от COVID-19 «Ковивак» противопоказана для беременных

11:17 20.02.2021 111 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 20 февраля, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых случаев заражения превысило 32 тысячи. Выписаны после лечения 156 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области коронавирус выявили уже у 32 тысяч жителей