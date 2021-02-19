Южно-Сахалинск, 19 февраля, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Власти Сахалина просят вернуть инвестквоты на строительство рыбоперерабатывающих заводов. Это позволит снизить зависимость отрасли от экспорта продукции в Китай. На федеральном уровне инициативу поддержали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахалин на карте

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Раньше программа по выделению квот в обмен на инвестиции работала как раз на строительство новых заводов. Благодаря чему удалось создать новые рыбоперерабатывающие предприятия на Шикотане, в Томаринском и Северо-Курильском районах. Сейчас инвестквоты выделяются только под строительство судов.

«Береговая переработка позволит не только защитить рыбодобывающие предприятия от ограничений на внешнем рынке, но и развивать прибрежные территории в Сахалинской области. Особенно это касается Курильских островов, находящихся в непосредственной близости к районам промысла», — отметил заместитель председателя правительства Сахалина Антон Зайцев.

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов сообщил, что инициатива была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. В настоящее время готовится соответствующая нормативно-правовая база.

Как сообщало ИА REGNUM, власти КНР ещё в конце 2020 года в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции приняли решение о практически полном закрытии китайских портов для выгрузки мороженой рыбопродукции.

«На Дальнем Востоке добывается более 70% российской рыбы. Общий объём составляет 3,6 млн тонн. В этом году мы столкнулись с затруднениями, связанными с коронавирусными ограничениями, а потом и запретом ввоза российской рыбы в Китай, куда экспортировалось более 60% рыбы. Есть существенная угроза экономическим интересам России», — заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.