Москва, 19 февраля, 2021, 03:57 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от компании, которая работает в сфере управления недвижимостью, поступил многомиллионный иск к Минобороны России. Претензии судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Министерство обороны РФ

Исковое заявление от ООО «Управдом» из Московской области подано в суд 17 февраля 2021 года. Сумма иска — 13 844 714,69 рубля. Детали спора пока неизвестны. Компания-истец занимается управлением, эксплуатацией жилищного фонда на территории Подольска и Чехова.

Помимо этого, претензии к министерству в этот же день подало ООО «Холдинггазавтоматика», которое обратилось с иском к двум ответчикам. Вторым выступает подконтрольное ведомству АО «Главное управление обустройства войск». Детали дела, которое пока не принято к производству, еще неизвестны. Истец работает в сфере строительства.