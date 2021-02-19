Москва, 19 февраля, 2021, 03:47 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск к АО «Теплоэнергетическая компания «Мосэнерго», которое СМИ называют подконтрольным Игорю Ротенбергу — сыну миллиардера Аркадия Ротенберга. Исковое заявление суд оставил без движения, дав время заявителю устранить недочеты до 16 марта 2021 года, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск поступил в суд от компании-банкрота — ООО «Истэнергогрупп» 5 февраля 2021 года, но из-за недочётов был оставлен без движения судьёй Чернухиным.

Подаче банкротного иска предшествовал другой спор.

В июле 2020 года после пересмотра затяжного дела суд удовлетворил финансовый иск «Истэнергогрупп» к АО. С ответчика было взыскано 819,86 тыс. рублей основного долга по договору от 2012 года, а также неустойка — 81,9 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 20.03.2020 года — 131 тыс. рублей и ряд иных платежей.

Напомним, Игорь Ротенберг является фигурантом списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020». В нём он занял 154-ю строчку с состоянием $650 млн. В его активе указаны пакеты акций «ТЭК-Мосэнерго», «Газпром бурение» и доля в торгово-развлекательном центре «Авиапарк».