Москва, 19 февраля, 2021, 03:27 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 30 марта 2021 года начнёт рассматривать претензии вдовы миллиардера Дмитрия Босова, который погиб при загадочных обстоятельствах в мае 2020 года. Катерина Босов подала иск к компании «Аллтек», создателем и крупным владельцем которой был её супруг. Наследница оспаривает регистрацию новой редакции устава и решение общего собрания участников ООО «Аллтек», принятое в конце апреля 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск Катерины Босов поступил в суд 11 февраля 2021 года одновременно с требованием о наложении обеспечительных мер. Она потребовала запретить налоговому органу «совершать регистрационные действия в части регистрации перехода доли в уставном капитале ООО «Аллтек», а также иные регистрационные действия, связанные с обременением долей ООО «Аллтек», а также запретить компании и ее участникам «совершать сделки и любые другие действия, направленные на перераспределение, отчуждение или уменьшение долей общества». 16 февраля 2021 года было вынесено определение об отказе в обеспечительных мерах, а 18 февраля в карточке дела появилась запись об обеспечении иска. Детали пока неизвестны.

Катерина Босов требует признать недействительным решение общего собрания участников ООО от 30 апреля 2020 года и применить последствия недействительности этого в виде «признания недействительным решения Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве о регистрации новой редакции устава».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Аллтек» — собственность пяти физлиц, включая саму Катерину Босов, её погибшего мужа, за которыми числятся по 43,29% долей. В составе владельцев — Олег Шемшук, Игорь Макаров, Дмитрий Ага (директор ООО).

Напомним, Дмитрий Босов — создатель группы «Аллтек», владелец крупных угольных активов и фигурант списка Forbes был найден мёртвым в загородной усадьбе в мае 2020 года. После этого началась активная борьба за его наследство.

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8 февраля 2021 года на сайте группы «Аллтек» также появилось сообщение о том, что ранее было подписано соглашение об основных условиях продажи одного из активов компании — группы «Сибантрацит». Второй стороной сделки указана компания «А-Проперти».