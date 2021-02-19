Марокко, 19 февраля, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Жители соседствующего с испанскими эксклавом Сеута марокканского города Фнидк голодают из-за мер властей страны, ограничивающих возможность работать на территории другого государства. Об этом 18 февраля сообщает Le Monde.

Екатерина Кушакова Медина в Марокко

Закрытие марокканскими властями границы с испанским анклавом нанесло серьезный удар по экономике Фнидка и прилегающих районов ввиду того, что данный регион зависит от товарообмена с Сеутой. Ещё более тяжёлой ситуацию сделала пандемия COVID-19.

12 февраля во Фнидке перед городской мечетью прошёл митинг. Недовольства вылились после смерти Ахмеда Бубу, тело которого было найдено испанскими стражами порядка. Вероятнее всего Ахмед пытался доплыть до Сеуты.

«Ахмед просто хотел найти работу, чтобы накормить своих детей … Здесь (во Фнидке) нет надежды», — говорят митингующие.

«Прошел почти год с тех пор, как мы потеряли какой-либо доход», — жалуется протестующая Халима. Как и у большинства жителей приграничных районов, у нее была карточка резидента, позволяющая ей въезжать в Сеуту без визы. «Я была там уборщицей с контрактом и потеряла все за одну ночь», — говорит она.

«Мы голодны, — говорит протестующая Бушра, — но никто в парламенте не слушает нас. Улица была нашим последним средством».

За последние несколько дней гуманитарная помощь была распределена среди семей, наиболее пострадавших от кризиса. Но этого явно недостаточно жителям города. «Мы призываем к реальным действиям по созданию рабочих мест, — говорит Хайма Амаачу, безработный молодой активист с юридическим образованием. — Разрушена вся экономическая система. Люди остались без воды, электричества и денег, чтобы платить за аренду». Некоторые из них продали свои холодильники, матрасы и одежду для того, чтобы прокормить свои семьи.

Марокко недополучало от 4 до 5 миллиардов дирхамов (от 370 до 460 миллионов евро) налоговых поступлений каждый год из-за граждан, работавших и покупавших продукты на территории Сеуты и Мелильи. В целях борьбы с этим в конце 2019 года марокканское правительство решило закрыть сухопутные пограничные посты с эксклавами. Чтобы успокоить протестующих, 9 февраля власти объявили, что в 2020 году было потрачено около 400 миллионов дирхамов, на создание свободных зон в Тетуане и Фнидке. По словам генерального директора Агентства по развитию Севера, «строительство этих промышленных районов началось восемь месяцев назад, но процесс замедляется из-за гористой почвы и COVID-19».