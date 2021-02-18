Пекин, 19 февраля, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Общее число пассажирских поездок, совершенных в Китае за время празднования Китайского Нового года, превысило 77,24 млн, сообщает агентство Синьхуа.

Алексей Попов ИА Красная Весна Китайцы в масках

За первые шесть дней праздников с 11 по 16 февраля в Китае было осуществлено 17,47 млн железнодорожных поездок, 54,82 млн автодорожных поездок и 2,42 млн поездок водным транспортом, сообщили в Министерстве транспорта КНР.

Услугами гражданской авиации воспользовались 2,53 млн пассажиров за этот период. Поток автомобильного транспорта достиг 176,65 млн автомобилей за это время.

Напомним, что пик автотранспортных перевозок на Китайский Новый год, названный «чунъюнь», каждый год длится 40 дней. В этом году он продлится с 28 января по 8 марта.