Элиста, 19 февраля, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Министр цифрового развития Республики Калмыкии избран президентом Федерации шахмат РК. За кандидатуру Алексея Этеева делегаты проголосовали единогласно.

Digital.rk08.ru Алексей Этеев

«Шатр» — так калмыки называют эту мудрую, интересную игру. Она всегда была популярна у нашего народа. А Калмыкия когда-то была знаменита как «шахматная столица». Но развитию полноценной системы Федерации шахмат в республике по большому счёту не уделяли должного внимания. Надо это исправлять», — заявлял ранее глава республики Бату Хасиков.

По его мнению, в основу этого вида спорта необходимо закладывать массовость, а не спортивные результаты.