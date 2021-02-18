Элиста, 19 февраля, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Участие в прививочной кампании от COVID-19 принимают сотрудники ГУ МЧС России по Республике Калмыкия. О начале вакцинации ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

08.mchs.gov.ru Вакцина от COVID-19

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В настоящее время первую дозу препарата «Спутник V» получили 50 сотрудников МЧС. Вакцинация от COVID-19 проводится строго по графику. Перед прививкой проводится обследование врачом-терапевтом. Все спасатели чувствуют себя хорошо.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии участие в прививочной кампании приняли порядка 1,5 тыс. человек. Вакцинация проводится с использованием двух препаратов — «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона».Все добровольцы будут вакцинированы в порядке очерёдности.