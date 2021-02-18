Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2021, 00:08 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в преддверии празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне благоустроен памятник участнику штурма Рейхстага Алексею Бересту. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Rostov-gorod.ru Памятник Алексею Прокофьевичу Бересту на Александровском кладбище

Советский офицер похоронен на Александровском кладбище. Работники расчистили и привели в порядок прилегающую к памятнику территорию, вымыли памятник и бюст.

Как сообщало ИА REGNUM, что депутаты Законодательного собрания Ростовской области неоднократно выступали уже с обращением к председателю комиссии при президенте РФ по государственным наградам. В письме предлагалось наградить Алексея Береста званием Героя РФ посмертно в особом порядке.

Напомним, Алексей Берест родился на Украине, а после окончания Великой Отечественной войны он вместе с семьёй переехал в Ростов-на-Дону, где он погиб, спасая девочку из-под колёс поезда.