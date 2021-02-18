Белград, 19 февраля, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Избрание митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перича) новым патриархом Сербской православной церкви не стало неожиданностью. Такое мнение высказал ИА REGNUM научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Spc.rs Новым Патриархом Сербским избран митрополит Загребско-Люблянский Порфирий

Напомним, что митрополит Порфирий 18 февраля апостольским жребием был избран главой Сербской православной церкви. Предыдущий патриарх Ириней скончался в ноябре от последствий коронавирусной инфекции.

По словам эксперта, итог голосования показал, что сейчас в сербском епископате доминирует группа последователей архиепископа БачскогоИринея (Буловича).

«Исход выборов был предрешен недавней кончиной самого влиятельного его оппонента, черногорского митрополита Амфилохия (Радовича). После его смерти 30 октября 2020 года позиции его сторонников в епископате заметно ослабли, а последователи архиепископа Иринея получили дополнительные возможности. Поэтому восхождение митрополита Порфирия на патриарший тронбыло вполне ожидаемым», — сказал Энгельгардт.

Эксперт напомнил, что новый патриарх поддерживает тесные отношения с политическим руководством страны, в первую очередь с президентом Александром Вучичем. Поэтому можно ожидать, что он будет поддерживать президента по всем вопросам, в том числе по косовскому, допустил историк. Также он не исключил, что в сербском епископате после выборов патриарха могут последовать кадровые перестановки, которые коснутся сторонников покойного митрополита Амфилохия.

«По церковным меркам патриарх Порфирий относительно молод (в этом году ему исполнится 60 лет). Например, его предшественник, патриарх Ириней (Гаврилович), был избран в 78 лет. Это позволяет предположить, что новый патриарх пришел на достаточно долгий срок. Про него известно, что он человек с большим административным, медийным, политическим и дипломатическим опытом. Возможно, он попробует существенно трансформировать сербскую церковь», — предположил историк.

Отвечая на вопрос, как будут складываться отношения Сербской и Русской православных церквей при новом сербском патриархе, Энгельгардт заявил, что в этом плане в ближайшее время сложно ожидать значительных изменений.

«По основным вопросам обе церкви занимают очень схожие позиции. Учитывая настроения православных верующих в Сербии, трудно ожидать, что сербская церковь может изменить отношение к русской. Это касается и признания раскольнических церквей, где их позиции совпадают не только по отношению к украинским раскольникам. Сербская православная церковь в настоящее время сталкивается со схожими проблемами в Черногории и Македонии, а в будущем нельзя исключать попытки создания новых юрисдикций в бывших югославских республиках. В этом смысле позиции московской и белградской патриархий очень близки», — рассказал Энгельгардт.