Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2021, 00:37 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области оценивается как стабильная. Об этом в телеэфире заявил донской губернатор Василий Голубев.

Rostov-gorod.ru Первый мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в торговом центре «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону

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"На протяжении не менее трёх недель количество людей заразившихся снижается, при том, что уровень тестирования мы стараемся сохранять. А это означает, что мы действительно имеем стабильную ситуацию. Но мы не торопимся расслабляться», — сказал глава региона.

По его словам, на Дону «разгоняется вакцинирование». Процесс напрямую зависит от наличия антиковидного препарата. При этом муниципальные образования должны создать комфортные условия для участия в прививочной кампании.

«Мы делаем каждый шаг выверено. Очень внимательно смотрим на предложения по снятию ограничений. Если есть условия, мы ограничения снимаем. Но по-прежнему всем необходимо носить маски в общественных местах. Если стабильную ситуацию сохраним, то появятся возможности для нормализации нашей жизни», — подчекрнул Голубев.