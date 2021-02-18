Саранск, 18 февраля, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Предоставление больничных работающим жителям Мордовии в возрасте старше 65 лет продлят ещё на две недели. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИЗОляция

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По словам главного санитарного врача Мордовии Татьяны Харитоновой, доля пожилых людей в числе носителей коронавируса при общей стабилизации ситуации с распространением инфекции не снижается и составляет 27,7%.

«То есть заболеваемость снижается, но доля людей старшего поколения увеличивается, а в Ардатовском районе этот показатель и вовсе составляет 40%» — подытожил врио главы республики Артем Здунов.

Также он отметил, что в Ардатовском, Ельниковском, Большеберезниковском, Большеигнатовском, Старошайговском, Чамзинском, Рузаевском, Ковылкинском и Кадошкинском районах показатели заболеваемости выше, чем в среднем по республике. Он призвал глав районов анализировать ситуацию и предпринимать необходимые меры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля в республике выявили 62 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 64 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 269 случаев. Всего с начала пандемии выздоровели 15 138 жителей Мордовии. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1979 человек. По состоянию на 17 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получали 930 человек. В пиковые периоды число госпитализированных превышало 2 тыс. человек.

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