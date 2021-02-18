Ижевск, 18 февраля, 2021, 21:38 — ИА Регнум. В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении 49-летнего руководителя двух предприятий по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат») и по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

По данным следствия, с июля 2019 года он не выплачивал зарплату 168 подчиненным, или платил зарплату ниже установленного МРОТ (минимального размера оплаты труды). Общая сумма долга по зарплатам составила 27 млн рублей.

Кроме того, имея задолженность по уплате налогов и требование о ее принудительном взыскании обвиняемый направлял контрагентам письма о расчетах, минуя счета его предприятий. Таким образом от взыскания было сокрыто около 30 млн рублей.

При этом денежные средства у предприятий мужчины были, как для выплаты заработной платы в полном объеме, так и для уплаты налоговых взносов. Однако эти деньги он вкладывал в производственную деятельность, желая получить прибыль.

Уголовное дело направлено в Устиновский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии ранее завершился процесс в отношении руководителя завода завода по изготовлению металлических конструкций. Предприятие к 1 октября 2018 года недоплатило по налогам более 35 млн рублей. Налоговая начала процедуры по принудительному взысканию денежных средств. Кроме того, более сорока уволившихся работников предприятия долгое время не получали зарплату. Задолженность в 3,6 млн рублей была погашена руководством завода лишь после возбуждения уголовного дела.

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