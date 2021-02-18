Ханты-Мансийск, 18 февраля, 2021, 21:33 — ИА Регнум. В Югре специальная программа обнаружила в интернете десятки сайтов, на которых торгуют поддельными справками об отсутствии коронавируса. Об этом сообщает «Югра-ТВ» со ссылкой на департамент информационных технологий ХМАО.

Дарья Драй ИА REGNUM Термометрия

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Система «Поиск» была разработана в Югре для выявления сайтов с запрещённым контентом. По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой в ведомстве провели работу по поиску сайтов, которые предлагают поддельные справки об отсутствии COVID-19. Программа нашла около 200 подходящих интернет-страниц, из них 73 предлагали фальшивые справки.

Данные о сайтах, предлагающих поддельные документы, были переданы в полицию и Роскомнадзор.