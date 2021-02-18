Рим, 18 февраля, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Бороться с коррупцией нужно в том числе и ради экономического роста, который сейчас так нужен Италии — чем меньше в стране будет коррупционеров, тем больше в ней будет инвесторов, заявил в четверг, 18 февраля, кандидат в премьер-министры Италии Марио Драги.

Цитата из х/ф «Спрут». Реж. Серхио Сильва. 1984. Италия Борец с сицилийской мафией и коррупцией в высших эшелонах власти комиссар Каттани

В четверг Драги представляет программу своего правительства в нижней палате парламента. Борьба с коррупцией будет одной из основных направлений работы министров, заверил депутатов Драги.

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Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, ранее получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий войдут в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте проходит 18 февраля.