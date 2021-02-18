Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 21:41 — ИА Регнум. С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинирован от коронавируса 187 661 человек, сообщили 18 февраля в Межведомственном городском координационном совете по противодействию COVID-19.

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Постоянное население Санкт-Петербурга, по данным Петростата, на 1 января 2021 года составило 5 млн 386 тыс. человек. Таким образом, хотя бы первую часть вакцины на сегодня получили около 3,5% петербуржцев.

Из них 47 716 человек закончили цикл вакцинации, состоящий из двух прививок. То есть, полностью вакцинировано всего 0,88% постоянного населения второго по величине мегаполиса России.

Нарастающим итогом за всё время в Петербург поступило 329 942 комплекта вакцины (на 6,1% населения). Неизрасходованный остаток в прививочных пунктах составляет 94 776 комплектов.

За прошедшие сутки первую часть прививки сделали 9414 горожан, вторую — 5292 петербуржцев.

«Для снижения второй волны эпидемии и предупреждения развития третьей решающее значение имеет массовая вакцинация. Только сформированный коллективный иммунитет надежно защитит от возможного нового роста заболеваемости COVID-19», — в очередной раз повторяют в Межведомственном совете.

Напомним, с 24 февраля несколько прививочных центров планируется открыть в крупных торговых центрах Петербурга.