Челябинск, 18 февраля, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В Челябинске прошло открытие сквера студенческих отрядов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе студенческих отрядов Челябинской области.

Пресс-служба студенческих отрядов Челябинской области Открытие сквера студенческих отрядов

Новое пространство оформили на территории перед главным корпусом Южно-Уральского государственного университета. Решение о наименовании сквера приняли на заседании городской думы. До конца 2021 года в сквере намерены установить арт-объект студенческих отрядов.

Пресс-служба студенческих отрядов Челябинской области Открытие сквера студенческих отрядов

В рамках торжеств в сквере развернули фотовыставку, посвящённую студенческим отрядам.

В открытии сквера приняла участие глава Челябинска Наталья Котова. Она поблагодарила участников отрядов «за помощь в период пандемии, за благоустройство города и поддержку в ликвидации последствий взрыва кислородного баллона в городской больнице №2». Котова пообещала молодёжи помочь с трудоустройством в школах и спортивных проектах, а также одобрила вопрос с выделением помещения областному штабу студенческих отрядов.

Пресс-служба студенческих отрядов Челябинской области Открытие сквера студенческих отрядов

Главе города подарили брендированную шапку с логотипом #ТрудКрут.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года 17 февраля отмечается официальный день Российских студенческих отрядов. В настоящее время молодёжное движение объединяет более 250 тыс. юношей и девушек из 74 регионов страны.