Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В Петербурге власти определили, какие дороги будут ремонтировать в 2021 году. В общей сложности речь идет о ремонте 72,14 км дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дарья Драй ИА REGNUM Знак «Дорожные работы»

Среди адресов — улицы исторического центра: Литейный проспект, улица Восстания и набережная реки Мойки.

Кроме того, туда попали загруженные магистрали в густонаселенных районах города. Например, в Красногвардейском и Калининском районах будут отремонтированы несколько крупных проспектов: Маршала Блюхера, Полюстровский, Пискарёвский проспект и Индустриальный.

В перечень объектов ремонта вошли крупные участки дорог, ведущих в Ленинградскую область: проспект Энгельса от Парнасского путепровода до КАД, Рябовское шоссе от Сосновского проспекта до КАД, Ропшинское шоссе от Санкт-Петербургского шоссе до границы с Петергофом.

На ремонт дорог в 2021 году потратят 5 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей Петербург получил из федерального центра.