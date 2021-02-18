Подгорица, 18 февраля, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Средняя оценка, полученная черногорскими школьниками в конце первого семестра 2020/21 учебного года, лучше, чем за тот же период предыдущего учебного года, но, по данным института образования и педагогического центра, это не реалистичный показатель знаний детей.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

Ассоциация родителей отмечает, что анализ министерства образования, науки, культуры и спорта, проведенный на основе данных Информационной системы образования (MEIS), показал, что учащиеся начальной школы в 2020 году, в конце первого периода классификации, имеют средний балл 3,8.

«В тот же период 2019 года средний балл студентов составил 3,64. Если посмотреть на оценки в конце второго периода классификации, средний балл для учеников начальной школы в 2020 году составляет 3,84, тогда как в 2019 году он составлял 3,71. Среди старшеклассников средний балл на конец первого периода классификации в 2020 году составил 3,31, а в 2019 году — 3,13. В конце второго периода классификации средний балл старшеклассников составил 3,38 в 2020 году и 3,22 в 2019 году», — сообщает Ассоциация родителей.

Директор педагогического центра Черногории Биляна Масловарич считает, что с приходом пандемии стало ясно, насколько закрытой остается образовательная система для быстрых и функциональных изменений, альтернативных и гибких решений.

Руководитель отдела исследований и развития системы образования Института образования Радое Новович оценил, что без реальных показателей знаний оценки, записанные в дневниках в этом году, не отражают реальный показатель знаний учащихся.